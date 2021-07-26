Devlet 828 TL maaş bağlıyor! Başvuran PTT'den hemen alıyor!

Devletten 828 TL para yardımı! Başvuran PTT'den hemen alıyor! Genellikle de yaşlılık aylığı alabilmek isteyen kişilerin merak ettiği bu sorular akıllarda soru işareti bırakıyor. Binlerce bireyin internet üzerinden çeşitli bilgi aradığı 65 yaş aylığı ile ilgili hazırladığımız haber vasıtası ile aklınızı karıştıran bütün soruları cevaplandırabileceksiniz. İşte çeşitli bilgi… Yaşlılık maaşından yararlanabilmek için ikamet adresinizin bağlı bulunduğu kaymakamlığın 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYD) başvuruda bulunmalısınız. Başvuru formunu ise Aile Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden temin edebilirsiniz.