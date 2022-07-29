Paralar hesaplara yatıyor: 4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Kabine sonrası müjde geliyor... İcra ve hacizlik borçlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önceden duyurduğu Türkiye Aile Destek Programı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 12 ay süreyle ödenecek maddi yardımları hesaplara yatırmaya başladı.

Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konuya ilişkin detaylar verirken öte yandan Başkan Erdoğan'ın pazartesi günü Kabine toplantısında sonra önemli bir müjdeyi paylaşacağını da açıkladı.

A Haber'de açıklamalarda bulunan Faruk Erdem'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde;

"Bilindiği üzere yeni bir destek paketiydi. Bu 15 milyar liralık bir destek paketi. İlk başta sosyal yardımlardan faydalanamayanlar için başlamıştır ama belli bir gelirin altındaki emekliler ve asgari ücretliler gibi vatandaşlarında yararlanmasına açıldı.

e-Devlet üzerinden başvuru yapılıyor. Orada bir takım sorular var. Kira, fatura ve eşinizin gelirini aynı zamanda çocukların giderleri soruluyor. Orada her türlü gider soruluyor. Buna göre bir gelir testi yapılıyor ve destek ortaya çıkıyor.

PARALAR HESAPLARA YATIYOR

Başvuru yapanlar için bugün paralar hesaplara yatacak. 1 yıl boyunca destek sürecek. Daha sonra uzatılma durumu meydana gelebilir. Eğer e-Devlet'i olmayan vatandaşlar kaymakamlıklara giderek görüşme yapabilirler...

KABİNE SONRASI MÜJDELER GELECEK

Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısında sonra önemli bir sosyal destek paketi açıklayabilir. 2 önemli proje var. Birisi sosyal konutlarla ilgili diğeri dar gelirli vatandaşların hem hukuki hem maddi destekleriyle ilgili. Çok önemli bir müjde geliyor. Özellikle icralık olmuş hacizlik olmuş borçlarla ilgili olacak."

CANLI YAYININA MESAJ

A Haber canlı yayının takip eden Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu ekiplerimizle önemli bir not paylaştı. Temmuz ayında başvuru yapan vatandaşlar hak sahiplikleri kabul edildiğinde temmuz ayının almaya hak kazanacak. Diğer aylarda yapılacak ödemeler temmuz ayı ödemeleri eklenerek yapılacak.

NASIL BAŞVURULUR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay Kabine Toplantısı'nın ardından "15 milyar liralık ilave bütçeye sahip ve 12 ay süreyle devam edecek olan Aile Destek Programı'nın ilk ödemesini temmuz ayında yapacakları" yönündeki açıklamasının ardından Twitter adresinden programın detaylarını paylaşmıştı.