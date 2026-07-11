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İzmir'de mobilya mağazasında yangın

İzmir'de mobilya mağazasında yangın

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İzmir'de bir mobilya mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Aydın Mahallesi Yeşillik Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya mağazasında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği yangında iş yerinde büyük maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebini belirlemek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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