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Otomobile ÖTV desteği! Özel Tüketim Vergisi düzenlemesi sonrası araç fiyatları ne kadar düşecek?

Otomobile ÖTV desteği! Özel Tüketim Vergisi düzenlemesi sonrası araç fiyatları ne kadar düşecek?
13.08.2021 14:16
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Opel, Toyata, Kia, Nissan sıfır araçlar ne kadar oldu? Araba almak isteyen milyonlarca vatandaş için sevindirici haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişikliğe gidildi ve büyük düşüş yaşandı. Matrah kararının hemen ardından gözler otobil fiyatlarına odaklandı. Sıfır otomobil fiyatlarında 50 bin TL'ye kadar düşüş yaşandı. Bu gelişmenin hemen ardından vatandaşlar güncel araba fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Toyota, Kia, Nissan, Dacia, Opel marka marka ucuz sıfır araba fiyat listesi!


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