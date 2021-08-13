İkinci el araba fiyatları düştü mü? ÖTV indirimi ile 2. el araba fiyatları son dakika düşecek mi? 60 bin TL indirim...

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi ile 2. el araba fiyatları son dakika düşecek mi? Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası otomobil fiyatlarında sürpriz bir gelişme yaşandı. Yeni güncelleme ÖTV indirimi ile birlikte bazı modellerde yüzde 17'leri bulan indirimleri beraberinde getirecek. İndirimler özellikle 1600 motora kadar olan segmentteki otomobillerde daha belirgin olacak. Öte yandan sıfır tarafında ortaya çıkan bu indirimin ikinci ele yansıyıp yansımayacağı da merak konusu oldu. Peki, İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte son gelişmeler!