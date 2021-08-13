İkinci el araba fiyatları düştü mü? ÖTV indirimi ile 2. el araba fiyatları son dakika düşecek mi? 60 bin TL indirim...
2021 İkinci el araba fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Araba sevdalısı kişiler yeni ÖTV kararı sonrası ikinci el araç fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ÖTV matrahlarında büyük düşüş yaşandı ve sıfır otomobil fiyatlarında 50 bin TL'yi bulan indirimler yaşandı. Ayrıca vergi indirimi sayesinde otomobil fiyatlarında 60 bin lirayı bulan düşüşler de yaşanabilecek. Bu gelişmelerin ardından gözler ikinci el araba fiyatlarına odaklandı. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda ikinci el fiyatlarında büyük artış yaşanmıştı. Peki, ÖTV indirimi sonrası ikinci el araba fiyatları düşer mi? 2. el araba fiyatları düştü mü, yükseldi mi? İşte ikinci el vasıta pazarı ve ÖTV indirimi sonrası güncel durum!
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi ile 2. el araba fiyatları son dakika düşecek mi? Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası otomobil fiyatlarında sürpriz bir gelişme yaşandı. Yeni güncelleme ÖTV indirimi ile birlikte bazı modellerde yüzde 17'leri bulan indirimleri beraberinde getirecek. İndirimler özellikle 1600 motora kadar olan segmentteki otomobillerde daha belirgin olacak. Öte yandan sıfır tarafında ortaya çıkan bu indirimin ikinci ele yansıyıp yansımayacağı da merak konusu oldu. Peki, İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte son gelişmeler!
Bu noktada talebin artmasıyla bazı stok sorunları da ortaya çıkabilir. Ancak otomobil piyasasını hareketlendirecek bir karar olarak görüyorum. Yıl sonunda satış rakamlarında önemli bir artış da yakalanacaktır. Söz konusu indirimler ve hareketlilik ikinci el piyasasına da yansıyacak orada da fiyatları aşağı çekecektir.