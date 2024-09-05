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Orta Vadeli Program açıklandı: Ekonominin 3 yıllık yol haritası
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Orta Vadeli Program açıklandı: Ekonominin 3 yıllık yol haritası

Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024, 10:56 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024, 10:56

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 yılını kapsayacak Orta Vadeli Programı açıkladı. Dezenflasyon sürecinin etkilerinin 2024 yılı Haziran ayından itibaren başladığına dikkat çeken Yılmaz, "Son 1 yılda 1 milyon 105 bin ilave istihdam imkanı oluşmuştur. Bu artış, ekonominin farklı sektörlerinde istihdam olanaklarının arttığını ve işgücüne katılımın desteklendiğini göstermektedir." dedi. Yılmaz, "Orta Vadeli Programın amacı enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın artırılması, gelirin toplumun tüm kesimlerine adil dağıtılmasıdır." ifadelerini kullandı. Yılmaz, 2024 ve 2027 arasındaki enflasyon hedeflerinin değiştiğini açıkladı.

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