TCMB Başkanı Fatih Karahan Enflasyon Raporu'nu açıkladı: Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 26,5 oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın dördüncü ve son Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Karahan, yıl sonu enflasyon tahminlerini 2026 için yüzde 26,5, 2027 için yüzde 21 ve 2028 için yüzde 13,5 olarak duyurdu. 2029 yılı için yüzde 9 ara hedef belirlendiğini ve uzun vadede yüzde 5 hedefinin korunduğunu ifade eden Karahan, dezenflasyon sürecinin devamı amacıyla sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini vurguladı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Ekonomi