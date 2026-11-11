Bakan Bayraktar: Sivas ve Taşeli GES projeleri için 8 uluslararası kuruluş imza attı
Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nde, Suudi şirket ACWA Power'ın Türkiye'de hayata geçireceği Sivas ve Taşeli güneş enerjisi santrali projeleri için önemli bir aşama kaydedildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman Al-Saud’un huzurunda, 8 uluslararası kalkınma ve ticari finans kuruluşu projelerin finansmanına yönelik destek mektubu imzaladı. Yaklaşık 1,6 milyar avroluk yatırımı temsil eden santrallerin 2029'da faaliyete geçmesi hedefleniyor.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Ekonomi