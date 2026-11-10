Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 13:50 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2026 13:51

KREDİ KARTI PUANLARI SİLİNEBİLİR Mİ?

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte kredi kartı, market, mağaza ve akaryakıt harcamalarından biriken sadakat puanları yeniden gündeme geldi.

Bankalar ve firmalar tarafından bazı tüketicilere "Puanlarınızı 31 Aralık'a kadar kullanın, aksi halde silinecek" şeklinde mesajlar gönderildi. Bu mesajlar, biriken puanların yıl sonunda silinip silinemeyeceği konusunda soru işaretlerine neden oldu.

Konunun hukuki boyutunu A Haber canlı yayınında Avukat Yunus Emre Çakıroğlu anlattı. Çakıroğlu, Muhabir Mustafa Kadir Mercan'ın sorularını yanıtladı.

SÖZLEŞMEDE AÇIK BİLGİLENDİRME YOKSA NE OLACAK?

Çakıroğlu, sözleşmede puanların silineceğine ilişkin açık bir bilgilendirme bulunmaması halinde bu puanların keyfi olarak silinemeyeceğini belirtti.

Avukat Çakıroğlu ayrıca, puanları haksız yere silinen vatandaşların hakem heyetlerine başvurarak puanların maddi karşılığını geri alabileceğini ifade etti.