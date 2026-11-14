Güzellik kalıpları İstanbul'da masaya yatırılıyor: KADEM'in zirvesinde "kurgulanmış güzellikler" tartışılacak
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek. "Kurgulanmış Güzellikler" ana temasıyla 21-22 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan zirve, 14 farklı ülkeden 27 uzman, akademisyen ve politika yapıcıyı bir araya getirerek güzellik algısının kadınlar üzerindeki baskı unsurlarını ve psikolojik etkilerini masaya yatıracak.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel