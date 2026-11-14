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Ankara kulisleri hareketlendi: Büyükşehirlerde AK Parti'ye yeni transferler mi geliyor?

Ankara kulisleri hareketlendi: Büyükşehirlerde AK Parti'ye yeni transferler mi geliyor?

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Ankara kulislerinde hareketli bir süreç yaşanırken, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in istifasının ardından aralarında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in de bulunduğu 6 ismin AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü. Yeni haftayla birlikte büyükşehirlerin yanı sıra il ve ilçe belediyelerinden de benzer katılımların gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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