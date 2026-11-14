Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Al-Sani Dolmabahçe'de bir araya geliyor

İstanbul açıklarında korkutan deniz kazası: Zeytinburnu'nda iki kargo gemisi birbirine sürttü

Yunan ordusu Girit'te tatbikat yaptı! Dendias'tan Türkiye'yi hedef alan açıklamalar