Orta gelirlinin ev hayaline 'rayiç' engel: Satıcıların düşük vergi oyunu 'ucuz kredi' kapısını kapatıyor

Hükümet orta gelirlileri ev sahibi yapmak için başlattığı 'Yeni Evim Projesi'nde krediye erişim, rayiç bedel kurnazlığına takıldı. Bir günde şişirilen ev fiyatlarının yanı sıra birçok müteahhit rayiç bedeli düşük gösterdiği için banka kredisinde sorun yaşanıyor.

DEĞERİNİN YARISI KADAR GÖSTERİLİYOR

Rayiç bedel neredeyse evin ilandaki değerinin yarısı kadar gösteriliyor. Satıcılar düşük vergi ödemek için 2 milyon liralık evi resmi işlemde 600 bin-700 bin TL olarak gösteriyor.

Evin satış bedeli düşük gösterilerek hem devletten vergi kaçırılıyor hem de vatandaşın ucuz krediye erişiminin önü kesiliyor. Bir diğer sorun ise kredilerde maaş geliri şartı.

KREDİ ALIMINA ENGEL OLUYOR

Sabah gazetesinin haberine göre; kampanyaya göre, yüzde 0.69'dan başlayan faizlerle ev almak isteyenler için hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek. Ancak aralık ayı bordolarına yeni yıl zamları yansımadığı için maaşlar yüzde 50 ila 100 düşük görünüyor. Bu da ocakta kredi alımına engel oluyor.

Şubatta ise fiyatların artma endişesi nedeniyle vatandaşlar fırsatı kaçırdığını düşünüyor.

SIFIR EVLER DAHİL OLACAK

Örneğin geliri 22 bin lira olan bir orta gelirlinin 900 bin TL kredi kullanıma imkânı bulunuyor. Bu yıl geliri 32 bine çıkarsa bu oran 1.1 milyona tekabül ediyor. Yeni evim kampanyasına sıfır evler dahil olacak.

FİRMA BELİRSİZLİĞİ YAŞANIYOR

Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nün ürettiği projeler; GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği'ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri, teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde kampanya kapsamında düşük finansmanla satılabilecek. Ancak hangi firmaların kampanyaya dahil olduğu konusunda da bir belirsizlik var.

RESMİ EVRAK İSTENİYOR

Banka çalışanları bu konuda da resmi belge talep ediyor. Ancak bu belge de temin edilemiyor. Bu sorunu çözmek için bakanlık devreye girdi. Şikâyetler kampanyayı ortaklaşa yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletildi.

İki bakanlığın bilgilendirilmesinin ardından "Yeni Evim" kampanyasının internet sitesine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) logosu da eklendi. Emlak Katılım GYO ile kampanyaya finansman sağlayan kamu bankaları logolarının olduğu bölümde TOBB logosuna da yer verildi.

Müteahhitlerin TOBB'a kayıtlı olması şartıyla 81 ildeki bütün sıfır konutlar, 'Yeni Evim' kampanyasıyla 15 yıllık vadeyle alınıp satılabilecek.

EMLAKÇILARI GEZİYORLAR

Konut geliştiren firmaların tanıtım ofislerini ve emlakçıları dolaşarak alacağı evi belirlemeye çalışan vatandaşlar bitmiş, belirli oranda tamamlanmış ve yeni projelerden faydalanabiliyor. Bunun için evini bulan vatandaşın, kredi için Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım'a başvurması lazım.

FIRSATÇILAR ZAM YAPTI

Hükümet geçtiğimiz günlerde 'Yeni Evim Projesi'ni açıklamıştı. İnternet sitelerinde satılık ev fiyatları proje açıklanır açıklanmaz yüzde 25 artmıştı. 6 bine yakın site için şikâyet yapıldığı öğrenildi. Bakanlıklar kurulan komisyon aracılığıyla fahiş zam yapanları inceliyor.