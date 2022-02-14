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OGS mi kalktı, HGS mi? Otoyol ve köprülerde yeni dönem! OGS ne zaman kalkacak?

OGS mi kalktı, HGS mi? Otoyol ve köprülerde yeni dönem! OGS ne zaman kalkacak?
14.02.2022 13:36

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Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını duyurdu. Geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek. OGS cihazları banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülecek. Uygulama 31 Mart'ta başlayacak.

Ekonomi Videoları

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin OGS ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edildiği fakat bu iki sistemin otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olduğu belirtildi.

OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞLERİNDE ÜCRET TAHSİLATI SADECE HGS'DEN YAPILACAK
İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılması adına 31 Mart'tan itibaren OGS'nin kaldırılacağı açıklanırken, "Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecektir.

BANKALAR OGS SAHİPLERİNE ÜCRETSİZ HGS ETİKETİ VERECEK
OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir.

GEÇİŞLERDE AKSAKLIK YAŞANMAYACAK
Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir" denildi.

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