Pirinç, makarna, çay, süt, peynir, yağ, şeker, yumurtada indirim! Yeni ekonomi paketi vatandaşa nefes aldıracak!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele için üzerinde çalıştıkları yeni ekonomik paketi açıkladı. Söz konusu pakete göre pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt, peynir, yumurta, yağ, şeker, bakliyat, meyve-sebze olmak üzere temel gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 8'den 1'e indirildi. Paket ile birlikte Fahiş fiyat için vergi denetmenlerinden oluşacak tim kurulacak. Fiyatını güncel kura uyarlamayan işletmeye göz açtırılmayacak. Öte yandan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, marketlere indirim uyarısında bulundu.