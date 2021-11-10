Ocakta 4 bin 507,65 TL... 2022 AGİ zam tablosunda Bekar, çocuklu, çalışan için AGİ ne kadar olacak? Türkiye'de milyonlarca kişi asgari ücret zammı için geri sayım yapıyor. 8 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri aralık ayında hız kazanacak. Bu bağlamda önceki senelerde olduğu gibi önümüzdeki yıl için de enflasyonun üzerinde zam yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yapılan son tahminlere göre, asgari ücret gelecek yıl AGİ dahil 4.000 TL üstünü aşabileceği öne sürülüyor. Peki, 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ve AGİ zam oranı son durum nedir? Peki, 2022 Bekar, çocuklu, çalışan asgari geçim indirimi ne kadar olacak? 2022 asgari ücret ne kadar olacak?