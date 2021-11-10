Hesap yapıldı! 2022 AGİ zam tablosu netleşiyor: Bekar, çocuklu, çalışan için AGİ ne kadar olacak? Ocakta 4 bin 507,65 TL...
Türkiye'de milyonlarca kişi asgari ücret zammı için geri sayım yapıyor. 8 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri aralık ayında hız kazanacak. Bu bağlamda önceki senelerde olduğu gibi önümüzdeki yıl için de enflasyonun üzerinde zam yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yapılan son tahminlere göre, asgari ücret gelecek yıl AGİ dahil 4.000 TL üstünü aşabileceği öne sürülüyor. Öte yandan AGİ hakkında hesaplamalar da sıklıkla konuşulur oldu. Asgari geçim indirimi olarak bilinen katkı yardımıyla vatandaşlar rahat bir nefes alıyor. Peki, 2022 Bekar, çocuklu, çalışan asgari geçim indirimi ne kadar olacak? 2022 asgari ücret ne kadar olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!
Hesap yapıldı! 2022 AGİ zam tablosu netleşiyor: Bekar, çocuklu, çalışan için AGİ ne kadar olacak? Ocakta 4 bin 507,65 TL... 2022 senesi için geri sayım devam ederken milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zam meblağına odaklandı. Milyonların gelecek yıl alacağı zamlı ücret tutarı ise yılın son günlerine doğru netlik kazanacak. Yapılan son tahminlere göre, asgari ücret gelecek yıl AGİ dahil 4.000 TL üstünü aşabileceği öne sürülüyor. Öte yandan AGİ hakkında hesaplamalar da sıklıkla konuşulur oldu. Peki, 2022 Bekar, çocuklu, çalışan asgari geçim indirimi ne kadar olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler ve 2022 AGİ zam tablosu!
Neredeyse daha önceki yılların tamamında olduğu gibi 2022 yılı için de yapılacak zam enflasyonun üzerinde olacak. Ancak bu yıl için süreç farklı ilerliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu yıl ilk defa Türkiye genelinde bir anket düzenleyerek, kamuoyunun asgari ücrete ilişkin beklentilerini tespit edecek. Komisyon çalışmalarında bu anketin sonuçları da masada olacak.
Diğer yandan hükümet her yıl sonu Türkiye'nin gündemini meşgul eden asgari ücret konusu artık tartışma konusu olmaktan çıkarmak istiyor. İşçi ve işveren de aynı görüşte. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu, "işçi, işveren ve kamu olarak ortak akılla hareket ederek çalışanların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" açıklamasını yaptı.