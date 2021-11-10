Hesap yapıldı! 2022 AGİ zam tablosu netleşiyor: Bekar, çocuklu, çalışan için AGİ ne kadar olacak? Ocakta 4 bin 507,65 TL...

Neredeyse daha önceki yılların tamamında olduğu gibi 2022 yılı için de yapılacak zam enflasyonun üzerinde olacak. Ancak bu yıl için süreç farklı ilerliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu yıl ilk defa Türkiye genelinde bir anket düzenleyerek, kamuoyunun asgari ücrete ilişkin beklentilerini tespit edecek. Komisyon çalışmalarında bu anketin sonuçları da masada olacak.