Motorinde iki günde ikinci indirim! Akaryakıtta fiyatlar düşüyor! Güncel motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar? (2-3 Şubat 2023)

Küresel piyasalarda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle başlayan petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Son dönemde benzin ve motorin fiyatları zaman zaman artış ve azalış gösteriyor.

Akaryakıt ücretlerinde yaşanan bu hareketlilik son günlerde sürücüler tarafından da yakından takip ediliyor.

FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ POMPAYA YANSIDI

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 2 kuruş indirim geldi. İndirim pompaya da yansıdı.

BİR İNDİRİM DAHA YOLDA

Motorine gelen bu indirimin ardından sektör kaynakları bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere (3 Şubat) motorinin litre fiyatına bir indirim daha geleceğini bildirdi. 3 Şubat Cuma günü itibarıyla motorinde 65 kuruş daha indirim bekleniyor.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmayacak.

MOTORİN VE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Motorin fiyatları

İstanbul 22.45 TL

Ankara 22.72 TL

İzmir 22.76 TL

Benzin fiyatları

İstanbul 21.14 TL

Ankara 21.37 TL

İzmir 21.27 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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