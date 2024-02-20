Hükümet, iş kanunlarında önemli değişiklikler yapmak için yeni bir çalışma başlattı. Bu kapsamlı çalışma, milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor ve iş dünyasında çeşitli alanlarda yeni düzenlemeler getirecek. Yapılan çalışmalar, ücretlendirme sisteminden çalışma saatlerine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya kadar birçok önemli başlığı kapsıyor. Özellikle meslek gruplarına göre yapılan değerlendirmeler, iş kanunlarında daha spesifik düzenlemelerin yapılmasını sağlayacak.

ÇALIŞANA KORUMA

Bu kapsamda bütün çalışanlarla ilgili çalışma saatlerinin 35- 40 saate indirilmesi konusunu planlanıyor. Yeni düzenleme ile dağınık mevzuat bir arada toplanacak ve işin merkezinde çalışan olacak, çalışan güçlendirilecek. Yeni hak kategorileri geliştirilirken, hem standart hem de mevcut haklar korunacak. Çalışanı doğrudan ilgilendiren "İş Kanunu" konusunda yeni bir perspektiften bakılıyor. Çalışma saatleri, yıllık izinler, ücretler gibi konulara değiniliyor.

MESAİ SAATİ DÜŞERSE GÜNDE KAÇ SAAT ÇALIŞACAĞIZ?

Günde 8 saate düşmesi bekleniyor. Resmi açıklamalar geldiğinde haberimize eklenecektir.

SAATLERE İNCE AYAR

Milyonları ilgilendiren çalışma saatleriyle ilgili yeni düzenleme için hummalı çalışma yürütülüyor. Türkiye'de 1936 tarihli İş Yasası ile çalışma süresi günde 8, haftada 48 saat olarak belirlendi. 2003 tarihli, hâlâ yürürlükte olan İş Yasası'na göre de Türkiye'de haftalık çalışma süresi 45 saat. Bu yasaya göre bir yılda bir işçiye en fazla 270 saat fazla çalışma yaptırılabiliyor. Hükümet bu çalışma saatlerinin sanayi çağının başladığı dönemlere göre düzenlendiği, günümüz şartları ve teknolojideki gelişmelere göre uzun olması nedeniyle yeni bir düzenleme için düğmeye bastı. Meslek gruplarına göre değerlendirmeler de yapılıyor. Basın iş kanunu ve denizcilik iş kanunda haftalık çalışma süresi 48 saat. Diğer meslek gruplarında haftalık çalışma süresi ise 45 saat. Bütüncül bir yaklaşımla çalışma saatlerinin 35- 40 saate indirilmesi planlanıyor.

Yeni kanun çalışmalarının merkezinde çalışan olacak. "Çalışan güçlenirse; işletme ve işveren gelişir" mottosu ile hareket edilecek. Çalışan güçlenmediği takdirde düzenlemelerin bir şey ifade etmeyeceği değerlendiriliyor. Düzenlemede çalışanların vasıflarının gelişmesine ilişkin hükümlükler de yer alacak.

BAKAN SİNYAL VERMİŞTİ

Vedat Işıkhan da geçtiğimiz aylarda çalışma saatlerine yönelik düzenleme ile ilgili sinyalleri vermiş, "Sosyal Güvenlik Kurumu'nda sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen yaklaşımla esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Yapılan çalışmada iş kanunlarını tekelleştirme yapılırken ilke olarak çalışanların güçlendirilmesi olacak. Ayrıca yeni hak kategorileri geliştirilirken, hem standart hem de mevcut haklar korunacak.

Sabah'ta yer alan habere göre; Yeni çalışma ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında örneğin fazla çalışmalara ilişkin katsayı bir yerde yüzde 50 ,bir yerde yüzde 25 olmasına da dikkat çekiliyor. Yeni çalışma ilişkileri geliştirilecek ve dağınık mevzuat bir arada toplanacak.