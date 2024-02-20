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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024, 12:29 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024, 12:30

ASDEP personel alımı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 BİN personel alımı şartları neler!

Türkiye'nin deprem bölgesindeki destek çalışmalarını artırmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, önemli bir adım attı. Göktaş, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumun hızla toparlanabilmesi için 8 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Türkiye'nin deprem bölgesindeki destek çalışmalarını artırmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, önemli bir adım attı. Göktaş, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumun hızla toparlanabilmesi için 8 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

8 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI!

Son dakika haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 8 bin sözleşmeli personel alınacak. Açıklama, Bakan Göktaş'tan geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI VE BAŞVURU TARİHİ

Başvuru tarihi ve şartları için henüz resmi açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacak.

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