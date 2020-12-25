Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından altın fiyatlarında sert düşüş! Altın fiyatları yükselecek mi?

Altın fiyatları 2020 yılının sonu yaklaştıkça hem ons hem de gram tarafında hareketliliğini artırdı. Altın fiyatları yeni haftaya "Koronavirüs mutasyon" haberleriyle yükselişle başladı. Ons altın fiyatları 1906 seviyesini görürken, gram altın fiyatları ise 472 lirayı gördü. Altın yatırımcıları son dakika haberlerine odaklanırken, Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan, A Para'da yatırımcılar için kritik altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Küresel piyasalar, haftaya Covid-19 mutasyon riskinin neden olduğu endişelerle başlarken, salgına karşı alınan tedbirlerin ne ölçüde sıkılaştırılacağı konusu gündemin odağına yerleşti. Mutasyon endişeleri altın fiyatlarına destek olurken, dolar kuru ise TCMB'nin bu hafta alacağı faiz kararına odaklandı.

MUTASYON AŞILARI ETKİLEMEYECEK AÇIKLAMALARI ALTINDA YÜKSELİŞİ SINIRLADI

Ons altın fiyatları corona virüs mutasyonu sonrası aşıların etkinliğini koruyacağı beklentisinin etkisiyle yönünü kısmen tekrar aşağı çevirdi ve hafta içi en düşük 1855 dolar seviyesini gördü.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI: DOLAR VE ALTIN DÜŞTÜ

Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) TCMB Başkanı Naci Ağbal yönetiminde gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası piyasa beklentisine paralel olarak politika faizini 200 baz artırdığını duyurdu.

Dolar/TL yeni haftaya Merkez Bankası'ndan gelebilecek faiz artırım beklentisi ile zayıf bir seyirle 7.64 lira seviyesinden giriş yaptı.

DOLAR 7.55, GRAM ALTIN İSE 454 LİRAYI GÖRDÜ

Piyasa beklentisinin üst bandından gelen bu faiz kararı ile dolar kuru 7.55 seviyesine kadar gerilerken, gram altın fiyatları ise 454 lira seviyesini gördü.

GRAM ALTIN FİYATLARI ONS VE DOLAR/TL'DEKİ SEYİRLE YÖN BULUYOR

Gram altın fiyatları, hem dolar kuru hem de ons altın tarafındaki seyirden yön buluyor. Gram altın yatırımcıları ons altın ve dolar/TL'deki son dakika gelişmelerine odaklandı.

Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan A Para'da yayına katılarak, "Altın için piyasada ne fiyatlanıyor ve temel gelişme nedir? Altın fiyatları için bundan sonra nasıl bir seyir bekleniyor?" sorusunu yanıtladı.

"ONS ALTINDA MUTASYON HABERLERİ İLE 1900'LÜ SEVİYELER TAKİP EDİLDİ"

Altın fiyatları için piyasalarda mevcut durumda, Covid-19 mutasyon, aşı ve özellikle ABD tarafındaki teşvik gelişmelerinin fiyatlandığını ifaden Bircan, "Burada özellikle mutasyon haberleri ile beraber ons altın fiyatları tarafında 1900 dolarlı seviyelerini takip etmiştik. Bundan sonra teşvik paketine dair gelen haberlerle ve piyasada yaşanan gelişmelerle ons altın fiyatları için bir geri çekilme gördük" dedi.

"2021 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE ALTIN FİYATLARI İÇİN YÖN AŞAĞI OLABİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Savunma Bakanlığı bütçesini veto etmesine değinen uzman isim, "Genel anlamda olaya orta vadeli bakacak olursak, 2021 yılının ilk çeyreğinde ons altın fiyatları için aşağı yönlü hareketler sürebilir" dedi.

"ALTIN FİYATLARI İÇİN DSÖ HABERLERİ TAKİP EDİLMELİ"

Ons altın fiyatları için önemli olan seviyenin 1865 dolar seviyesi olduğunu belirten Bircan, "Bu seviyenin altında ons altın için 1800 seviyesi orta vadeli takip edilecek. Altın fiyatları için Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) gelen haberler dikkate alınmalı. DSÖ, 2021 yılında aşının yüzde 70 etkili olabileceğini açıklamıştı. Böyle bir senaryoda altın fiyatları için aşağı yönlü hareketler ciddi anlamda devam edebilir ve 1730 dolar seviyeleri gündeme gelebilir" dedi.

"ALTINDA DÜŞÜŞ HİSSE SENEDİ PİYASALARINA ALIM GETİREBİLİR"

Piyasalarda ons altın fiyatlarındaki düşüşün hisse senedi piyasalarını destekleyeceğini açıklayan Bircan, "Piyasalarda ons altın tarafında böyle bir hareketin gelmesi likiditenin bol olduğu durumda borsalarda alımların hem küresel hem de yurt içinde hızlanmasına neden olabilir. Bu durumda hisse senedi piyasalarında yukarı yönlü trendlerin devam etmesini destekleyecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.

A Para'da altın fiyatları değerlendirmesinde bulunan bir diğer isim Ekonomist Belgin Maviş oldu. Ekonomist Belgin Maviş, petrol fiyatlarındaki yüksek seyrin ons altını baskıladığını belirterek, "Petrol fiyatları aşağı yaparsa altında yukarı hareketi daha net görürüz" dedi.