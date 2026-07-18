Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem! Şükrü Ersoy uyardı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de büyük paniğe yol açtı.Depreme ilişkin A Haber'e konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise bölgenin iki ana fay hattı arasında bir "kavşak noktası" olduğunu ve sarsıntının 30 tane 4 büyüklüğünde depremin enerjisine eşit olduğunu vurguladı. 6 Şubat fayı üzerinde yeni bir büyük deprem beklenmediğini belirten Ersoy, gerilim transferi nedeniyle komşu alanlarda 6.5 büyüklüğüne ulaşabilecek fayların risk barındırdığı konusunda uyardı.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Haber