CANLI YAYIN
Geri
Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem! Şükrü Ersoy uyardı

Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem! Şükrü Ersoy uyardı

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de büyük paniğe yol açtı.Depreme ilişkin A Haber'e konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise bölgenin iki ana fay hattı arasında bir "kavşak noktası" olduğunu ve sarsıntının 30 tane 4 büyüklüğünde depremin enerjisine eşit olduğunu vurguladı. 6 Şubat fayı üzerinde yeni bir büyük deprem beklenmediğini belirten Ersoy, gerilim transferi nedeniyle komşu alanlarda 6.5 büyüklüğüne ulaşabilecek fayların risk barındırdığı konusunda uyardı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Tayfun Dastan
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

Haluk Levent’in yıllar önceki “güven” sözleri gündem oldu
Haluk Levent’in yıllar önceki “güven” sözleri gündem oldu
İznik'te kamyonun benzinliğe dalma anı kamerada: 1 ölü 2 yaralı
İznik'te kamyonun benzinliğe dalma anı kamerada: 1 ölü 2 yaralı
Adana'da yatak üretim fabrikası alev alev yandı: Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor
Adana'da yatak üretim fabrikası alev alev yandı: Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor
Tiktok'ta 6 yaşındaki kuzeniyle video çeken kıza gözaltı! ''Ben dudak seviyorum'' deyip dudak dudağa öpüştü! Çocuk istismarı kamerada
Tiktok'ta 6 yaşındaki kuzeniyle video çeken kıza gözaltı! ''Ben dudak seviyorum'' deyip dudak dudağa öpüştü! Çocuk istismarı kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle