Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Faruk Erdem yorumladı

Dolar pazartesi günü rekor tazeleyerek 14 seviyesinin üzerine tırmanırken piyasada gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Yabancı kurumların beklentisi ise TCMB'nin 100 baz puan indirim yaparak politika faizini yüzde 14'e düşüreceği yönünde.

TCMB parasal gevşeme döngüsüne Eylül ayında 100 baz puanlık bir faiz indirimiyle başlamış ve politika faizini yüzde 19'dan 18'e düşürmüştü. Merkez Bankası sonraki aylarda da faiz indirimlerine devam ederek politika faizini yüzde 15'e kadar düşürmüştü.

Dolar/TL bu süre zarfında Kasım ayına kadar kademeli bir yükseliş kaydettikten sonra Kasım'da gerçekleşen 200 baz puanlık faiz indiriminin ardından ayı yüzde 40'a varan kayıpla kapatmıştı. Dolar kuru Eylül ayı başında 8,30 civarında bir seviyede bulunurken Kasım ayını 13 seviyesinin üzerinde kapatmıştı.

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını 16 Aralık perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında saat 14:00'da açıklayacak.