Asgari ücret 2022 son dakika! Kulis bilgisi dillendi! Faruk Erdem tüyoyu verdi: ''Karar verdik açıklayalım''

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücretin ne kadar olacağını çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kritik 4. toplantısı bugün saat 11.00'de Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücrete yönelik vergi indirimi, prim desteğine yönelik çalışmayı tamamladı. Vergi, prim desteğiyle net ücretin 4 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Yaşanan son dakika gelişmelerini Ekonomist Faruk Erdem kulis bilgisi olarak ATV canlı yayınında açıkladı. İşte Erdem'in tüyo olarak açıkladığı ''Karar verdik açıklayalım'' dediği çarpıcı açıklama...