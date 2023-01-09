Memura-emekliye zam ve ek gösterge fırsatı! Kime, nasıl yansıyacak? Emekli aylığı, ikramiye ne kadar artacak?

Bu ay yüzde 30 zam alan kamu çalışanları ve memur emeklilerine 3600 ek gösterge piyangosu da vuracak.Ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Düzenlemeyle 1. dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırılırken; öğretmen, polis, hemşire müdür gibi bazı meslek gruplarında 2200 veya 3000'den 3600'e çıkarıldı.Kamu çalışanlarına maaşları yeni ek gösterge üzerinden ödenecek. Memur emeklileri de Şubat'tan itibaren ek gösterge üzerinden aylık alacak.Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan 25 yıllık çalışanın emekli aylığına 2 bin 115, 30 yıl hizmeti olana da 2 lira 240 lira ilave artış yapılacak.Ek göstergesi 2200'den 3600'e yükselip 25 yıl hizmeti olanlar 2 bin 463, 30 yıl hizmeti olanlar da 2 lira 587 daha fazla zam alacak.

Ek gösterge hesabı nasıl yapılacak?

Ek gösterge düzenlemesi ile maaş artışı tazminat yansıtma oranlarıyla gerçekleşiyor.Ek gösterge 3600'e çıktığında tazminat yansıtma oranı da yaklaşık 60 puan yükseliyor.Göstergesi 2200'den 3600'e, 3000'den 3600'e çıkanlar büyük kazanç elde edecek.

Ortaokul, lise mezunu memur da yararlanacak mı?

Ek gösterge artışından bütün kamu çalışanları ve emeklileri yararlanacak.Yardımcı hizmetler sınıfında yer alıp hiçbir ek göstergesi olmayanlara 600 ek gösterge verilecek.Yapılan düzenlemeler ortaokul, lise mezunu, iki yıllık üniversite bitirenlerin de cebine yansıyacak.

Dul ve yetim aylığı alanlar ek gösterge artışından yararlanabilecek mi?

Memur maaş ve emekli ikramiyelerini olumlu etkileyeceğinden sigortalının vefatı nedeniyle ödenen dul ve yetim aylıkları da artacak.Örneğin, öğretmen kadrosunda görev yaparken yaşamını yitiren eşinden 1998'den itibaren 1600 ek göstergeden dul aylığı alan hak sahibi 15 Ocak itibariyle 2200 ek gösterge üzerinden aylık farkı alacak.

1 Ekim 2008'den önce işe başlayan memur da yararlanabilecek mi?

Düzenlemeden hem 1 Ekim 2008'den önce başlayanlar hem de yeni başlayan memur yararlanacak.Bu tarihten önce işe başlayanların emekli ikramiyeleri ve emekli aylıkları artacak.Yeni başlayan memurlarda ise 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli aylığı hesabında ek gösterge kullanılmıyor. Yeni memurlar emekli olduğunda ikramiyelerinde artış olacak.

Emekli aylıklarına yeni ek gösterge üzerinden artış ne zaman yapılacak?

Daha önce emekli olanlara esas ek gösterge rakamları 15 Ocak itibariyle yansıtılacak.Buna göre hesaplanan aylıkları 1 Şubat'ta ödenecek. Aylıklarıyla birlikte 15-31 Ocak dönemi için aylık farkı yatırılacak.Daha önceden emekli olanlara ikramiye farkı verilmeyecek.Yeni emekli olacaklar ve hak sahiplerinin aylık ve ikramiyeleri de yeni göstergeye göre hesaplanacak.

Daha düşük ek göstergeye tabi göreve geçen ek göstergeden yararlanabilir mi?

Kariyer görevinden sonraki ilk atamasında kurumların 1, 2, 3 ve 4'üncü dereceli kadrolarından birine geçenler ek gösterge artışından yararlanacak, 5 ve sonraki dereceli kadrolara atananlar yararlanamayacak.

En yüksek devlet memuru aylığına göre yapılan ödemeler de yükselecek mi?

En yüksek devlet memuru maaşı 9500 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımına göre hesaplanıyor.En yüksek devlet memuru Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olup ek göstergesine 400 puan eklendi.Ancak bu artış yapılan ödemelerde dikkate alınmayacak. Tazminat aylığı, emekliyken ölenlerin ölüm tazminatı, kıdem tazminatı tavanı gibi hakların hesabında değişiklik olmayacak.

EMEKLİ AYLIKLARINA NASIL YANSIYACAK?