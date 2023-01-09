Yılın son gününde motorlu taşıtlar vergisinde 2023 yılında ödenecek rakamlar da belli oldu. Yeni yılda geçerli olacak MTV tutarları ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 2023 MTV ödemesi ne kadar oldu? İşte tüm detaylar...

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEDİR?

Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.

TAKSİT ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN!

2023 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 31 Ocak Salı günü sona erecek.

2023'TE NE KADAR MTV ÖDENECEK?

MOTOR SİLİNDİR HACMİ 1-3 YAŞ

1300 CC 2120 TL

1301-1600 CC 4066 TL

1601-1800 CC 7078 TL

1801-2000 CC 11311 TL

2022 yılında 1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin vergisi 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıkacak. 1600 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobil vergisi 4 bin 66 TL'ye 1800 silindir hacmi olan aynı yaş aralığındaki otomobilin vergisi de 2023 yılında 7 bin 78 TL'ye yükselecek. 2000 motor silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki araçların vergisi 7 bin 3 TL'den 11 bin 311 TL'ye yükselecek.

Motorlu taşıtlar vergisi her yıl ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeniyor. İlk taksit ödemeleri 1-31 Ocak tarihleri arasında, ikinci taksit ödemeleri 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılıyor.