Milyonlarca memur ve emeklinin gözü, zam oranını netleştirecek ve 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Yüzde 20 civarında beklenen enflasyon artışına refah payı eklenirken, SSK, Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 30-35 zam bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı bürokratları, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emekli aylıklarına refah payı eklenmesi ve kademeli zamma ilişkin çalışmayı tamamladı. Konuya ilişkin torba yasa teklifi bu hafta Meclis'e geliyor.

ARTIŞ KÖK AYLIĞA

Kademeli zam, refah payı artışı ve enflasyon zammı ile birlikte Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine üçlü bir zam yapılması planlanıyor. En düşük emekli aylığı ödemesi halen 7.500 lira olurken, zam kök maaşa yapılacak. Kademeli maaş artışı bu kök aylıklar üzerinden gerçekleştirilecek.

Örneğin, kök aylığı 3.500 liranın altında olanlara yüzde 50, 3.500- 5.500 lira arasındakilere yüzde 45, 5.500-7.500 lira arasındakilere yüzde 40, 7.500-10.000 lira arasındakilere yüzde 35 gibi azalan oranda bir zam belirlenecek. Zam sonrası kök aylığı 7.500 liranın altında kalanlar, yine 7.500 lira almaya devam edecek.





470 BİN ÇALIŞAN İÇİN DÜZENLEME

Kamu çalışanlarına Temmuz'da yapılacak ek zamla birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesi de olacak. Daha önce yapılan düzenlemenin dışında kalanlar da 3 bin 600 ek göstergeden yararlanacak.

Memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Yapılacak düzenlemeden ilk etapta 470 binin üzerinde memur yararlanacak.





REFAH PAYINA FARKLI FORMÜL

Memurlara ve memur emeklilerinin Temmuz zammı ise yüzde 6 toplu sözleşme artışı, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark ve eklenecek refah payı ile belli olacak. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılmasında farklı formüller üzerinde duruluyor.

Birinci seçenek; aile yardımıyla birlikte 11 bin 848 lira olan en düşük maaşın yüzde 85 artırılarak 22 bin liraya çıkarılması. Bir diğer formül de 5 bin lira seyyanen artış ve kalan kısmın oransal olarak artırılarak maaşın 22 bin liraya tamamlanması...