RAMAZAN İMSAKİYE
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Mart ayı konut satış istatistikleri açıklandı

Mart ayı konut satış istatistikleri açıklandı
15.04.2021 10:35
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Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.4 artarak 111 bin 241 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 7 konut satışı ve yüzde 19.8 ile en yüksek paya sahip oldu. Türkiye genelinde Mart ayında ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49.7 azalış göstererek 21 bin 815 oldu.


Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,4 artarak 111 bin 241 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 7 konut satışı ve %19,8 ile en yüksek paya sahip oldu.




Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 3 konut satışı ve %9,9 pay ile Ankara, 6 bin 636 konut satışı ve %6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 16 konut ile Hakkari ve 52 konut ile Tunceli oldu.


İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI MART AYINDA 21 BİN 815 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Türkiye genelinde Mart ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %49,7 azalış göstererek 21 bin 815 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %19,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 643 konut satışı ve %21,3 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.




DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 89 BİN 426 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Diğer konut satışları Mart ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %36,9 artarak 89 bin 426 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 17 bin 364 konut satışı ve %19,4 pay ile ilk sıraya yerleşti.




İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %78,9 oldu. Ankara 8 bin 224 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 5 bin 158 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 13 konut ile Ardahan oldu.

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