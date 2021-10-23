Maaşlar değişiyor! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Kimin maaşı ne kadar artacak?

Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde 3600 ek gösterge kimlere verilecek, ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Ekonomi gündeminin düşmeyen konuları arasında yer alıyor ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışmaları başladı. Peki 3600 ek gösterge kimlerin maaşlarını, ne kadar etkileyecek? Son gelişmelere göre yaklaşık 530 milyon kişiyi ilgilendiren bir haber geldi, kamuda çalışan sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi de söz konusu oldu. Heyecanı daha da arttıran bu gelişmelerle ilgili son dakika bilgiler haberimizde yer alıyor.