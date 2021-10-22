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3600 ek gösterge ve sözleşmeli personele kadro geliyor! Süreç ne zaman tamamlanacak?

Milyonlarca memurun gözü 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmelerde... Ek gösterge ile beraber toplu sözleşmede gündeme gelen sözleşmeli personellerin kadroya geçirilme çalışmaları da sürüyor. Peki sözleşmeli personeller kadroya ne zaman geçecek? Kadroya geçiş hangi hakları getirecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, gelişmeleri A Haber canlı yayınında anlattı. İşte detaylar...

22.10.2021 10:39 - Son Güncelleme: 22.10.2021 10:50
3600 ek gösterge ve sözleşmeli personele kadro geliyor! Süreç ne zaman tamamlanacak?

Yaklaşık 530 bin kişiyi ilgilendiriyor. Toplu sözleşmede gündeme gelmişti 3600 ek gösterge ile birlikte. Kamuda çalışan sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi konusu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
3600 ek gösterge ve sözleşmeli personele kadro geliyor! Süreç ne zaman tamamlanacak?

- KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?
* 657 yasada 4B maddesindeki sözleşmeliler
* Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki sözleşmeli öğretmenler

3600 ek gösterge ve sözleşmeli personele kadro geliyor! Süreç ne zaman tamamlanacak?


* Sağlık Bakanlığı'ndaki sözleşmeli sağlık çalışanları
* Belediyelerdeki sözleşmeli personel

3600 ek gösterge ve sözleşmeli personele kadro geliyor! Süreç ne zaman tamamlanacak?

- TOPLU SÖZLEŞMEDE NASIL YER ALDI?
* Toplu Sözleşme metninde 52. Maddede açıkça yazıldı
* Sözleşmeli personelin statüsü yeniden belirlenecek

3600 ek gösterge ve sözleşmeli personele kadro geliyor! Süreç ne zaman tamamlanacak?

* Sendikalar ile kamu kurumları görüşü alınacak
* 2022 yılında tamamlanacak

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