3600 ek gösterge ve sözleşmeli personele kadro geliyor! Süreç ne zaman tamamlanacak?
Milyonlarca memurun gözü 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmelerde... Ek gösterge ile beraber toplu sözleşmede gündeme gelen sözleşmeli personellerin kadroya geçirilme çalışmaları da sürüyor. Peki sözleşmeli personeller kadroya ne zaman geçecek? Kadroya geçiş hangi hakları getirecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, gelişmeleri A Haber canlı yayınında anlattı. İşte detaylar...
22.10.2021 10:39
- Son Güncelleme: 22.10.2021 10:50
Yaklaşık 530 bin kişiyi ilgilendiriyor. Toplu sözleşmede gündeme gelmişti 3600 ek gösterge ile birlikte. Kamuda çalışan sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi konusu.