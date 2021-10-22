Ekonomi gündeminde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor ve 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Emekli maaş ve ikramiyelerinin ne kadar artacağı hangi mesleklerdeki kişileri ne derece etkileyeceği merak konusu oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ardından milyonlarca memur amacıyla 3600 ek gösterge çalışmaları başlamıştı. 3600 ek gösterge kimlere verilecek, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlerin maaşlarını, ne kadar etkileyecek? sorularının yanıtları arama motorları tarafından yoğun bir şekilde sorgulanır oldu. İşte son gelişmeler...