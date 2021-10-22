3600 ek gösterge kimlere verilecek, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlerin maaşlarını, ne kadar etkileyecek?
Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde 3600 ek gösterge kimlere verilecek, ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Ekonomi gündeminin düşmeyen konuları arasında yer alıyor ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışmaları başladı. Peki 3600 ek gösterge kimlerin maaşlarını, ne kadar etkileyecek? Son gelişmelere göre yaklaşık 530 milyon kişiyi ilgilendiren bir haber geldi, kamuda çalışan sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi de söz konusu oldu. Heyecanı daha da arttıran bu gelişmelerle ilgili son dakika bilgiler haberimizde yer alıyor.
22.10.2021 18:43
- Son Güncelleme: 22.10.2021 18:43
Ekonomi gündeminde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor ve 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Emekli maaş ve ikramiyelerinin ne kadar artacağı hangi mesleklerdeki kişileri ne derece etkileyeceği merak konusu oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ardından milyonlarca memur amacıyla 3600 ek gösterge çalışmaları başlamıştı. 3600 ek gösterge kimlere verilecek, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlerin maaşlarını, ne kadar etkileyecek? sorularının yanıtları arama motorları tarafından yoğun bir şekilde sorgulanır oldu. İşte son gelişmeler...