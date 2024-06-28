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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024, 11:55 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2024, 11:56

Kripto para düzenlemesi Meclis’ten geçti!

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasası araçlarının kripto varlık olarak ihraç edilebilmesinde yetkili olacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcıların kuruluşlarına ve/veya faaliyete başlamalarına Kurulca izin verilebilmesi için bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları konularında TÜBİTAK'ın belirleyeceği kriterlere uygunluk aranacak. Kurulca bankalara yükümlülük getirecek düzenlemeler için BDDK'nin görüşü alınacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınından Takvim gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem değerlendirdi.

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