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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024, 14:41 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024, 14:41

TCMB Haziran ayı faiz kararı açıkladı! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2024 yılının 6. faiz kararını açıkladı. Buna göre, Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar verdi. Yapılan açıklamada, "Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir." denildi. Öte yandan uzman isimler konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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