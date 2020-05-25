Kredi kartı aidatlarını ödemek zorunlu mu? Aidatları ödememek için ne yapmak gerekir?

25.05.2020 23:03

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A haber canlı yayınında vatandaşlardan gelen "Kredi kartı aidatlarını ödemek zorunda mıyız? Kredi kartı aidatlarını ödememek için ne yapmalıyız" sorularına yanıt verdi. Tüm bankaların müşterilerine aidatsız kredi kartı seçeneği sunmasının zorunlu olduğunu hatırlatan Faruk Erdem, eğer bunun dışında farklı özelliklerde bir kredi kartı seçimi yapıldıysa onun aidat ücretinin ödenmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan Erdem, vatandaşlara fahiş kredi kartı aidatı talep eden bankaları Tüketici Hakem Heyeti aracılığıyla şikayet etmeleri çağrısında bulundu.

A Haber canlı yayınında vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Kredi kartı aidatlarını ödemek zorunda mıyız? Ödememek için ne yapmalıyız" sorusuna yanıt verdi.

Erdem, tüm bankaların müşterilerine aidatsız kredi kartı seçeneği sunmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak, eğer bunun dışında farklı özelliklerde bir kredi kartı seçimi yapıldıysa onun aidat ücretinin ödenmesi gerektiğini söyledi. Bankalardan aidat ücreti olmayan kredi kartı talep edilmesinin önemine dikkat çeken Erdem, aidat ücreti çıkarılan vatandaşların ise bankaların çağrı merkezlerini arayıp konuşmaları halinde bir şekilde çözüm üretildiğini ifade etti.

Öte yandan Erdem, vatandaşlara fahiş kredi kartı aidatı talep eden bankaları ise Tüketici Hakem Heyeti aracılığıyla şikayet etmeleri çağrısında bulundu.