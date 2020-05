Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yarı yarıya düşürüldü! Tavan fiyat uygulaması...

25.05.2020 18:39

Sigorta şirketlerinin her ay yüzde 1.5 oranındaki fiyat artışı yüzde 0.75'e düşürüldü. Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması kapsamında sigorta şirketlerine, her ay sigorta primlerini yüzde 1.5 oranında arttırma hakkı tanınmıştı.

Corona virüs salgını birçok sektörü etkiledi ve bazı sektörlerin de değişmesine neden oldu. Bunlardan biri de sigortacılık sektörü. Özellikle insanların evde kaldıkları süre arttı, araç kullanımları da azalınca trafik sigortası ödemeleri de ikinci plana itildi. Sigorta şirketleri devreye girerek bazı kolaylıklar sağladı. Sigorta şirketlerinin her ay yasal olarak sigorta fiyatına yapıkları zam oranı yarı yarıya düşürüldü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bağcı, "Sermayesi düşük olan şirketler istedikleri gibi trafik sigortası satamayacak. Trafik sigortasında aylık fiyat artışına sınırlama getirilmesi de corona virüs önlemleri çerçevesinde, tüketiciyi korumaya yönelik yapıldı. "dedi.



İSAD ( İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği ) Onursal Başkanı Turusan Bağcı yaptığı açıklamada sigorta şirketlerinin her ay yasal olarak sigorta fiyatına yapıkları zam oranını yarı yarıya düşürüldüğünü söyledi.

Bu da yıllık yüzde 18'lik artış anlamına geliyordu. Bakanlık, çıkardığı genelge ile aylık fiyat artışını yüzde 0.75'e düşürdü. Yıllık artış %9 u geçemeyecek. Haziran ayından sene sonuna kadar sigorta Şirketleri, trafik sigortası fiyatlarını aylık yüzde 0.75 oranında arttırabilecek. Yeni düzenleme ile 2021 yılında ise bu oran yüzde 1'e çıkacak ve gelecek senenin başından itibaren sigortacılar, trafik sigortası fiyatlarını aylık yüzde 1 oranında arttırabilecek.

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği ) Onursal Başkanı Turusan Bağcı milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Corona virüs nedeni ile Trafik Sigortası ve Kasko poliçelerinde 2020 Nisan ayı verilerine göre bir önceki yıl 2019 Nisan verileri karşılaştırıldığında bir aylık kaybın önemli oranlarda olduğu, Mayıs ayında ise daha da artacağı konusunda endişeliyiz. Destek olmak adına önce vadeleri 1 ay uzattık, taksitlerde ise 1-3 ay arası erteleme yaparak sektör olarak destek olduk." dedi. İkinci önemli düzenleme ile de sigorta şirketlerine, sermayeleri oranında trafik sigortası satıp prim toplama hakkı tanındı.

SERMAYE KADAR SATIŞ HAKKI

Genelgeye göre mayıs ayının başından, sene sonuna kadar geçen 8 aylık dönemde sigorta şirketlerinin trafik sigortasından topladıkları prim öz sermayelerinin 4 katını geçemeyecek. 2021 yılında ise bu oran 5 katı olarak belirlendi ve şirketler sermayelerinin 5 katından fazla trafik primi üretemeyecek. Yıl içinde prim üretimi, sermayesini geçen şirketler, sigorta satışı yapamayacak; sermayesini arttırırsa satış yapma hakkı tanınacak.

TÜKETİCİ KORUNACAK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bağcı, "Sermayesi düşük olan şirketler istedikleri gibi trafik sigortası satamayacak. Trafik sigortasında aylık fiyat artışına sınırlama getirilmesi de corona virüs önlemleri çerçevesinde, tüketiciyi korumaya yönelik yapıldı. "dedi.

KASKO NEDİR?

Araçları, karşılaşabilecekleri her türlü riske karşı güvence altına alan sigortaya kasko denir. Bu riskler genel olarak; trafik kazaları, yanma, çalınma veya çalınmaya teşebbüs edilmedir. Kasko sigortası, bir yıllık olarak düzenlenir. Sigortalıyı bu süre içerisinde sigorta kapsamındaki risklere karşı bir yıl boyunca finansal anlamda güvence altına alır. Kasko isteğe bağlı olarak yapılır. Kaskoda amaç, karşı araçtaki hasar ile değil sigortalı araçtaki hasar ile ilgilenmektir. Aracınızda oluşan hasarı poliçede yer alan maddelere göre kısmen veya tamamen karşılar.

KASKO ÇEŞİTLERİ NELER?

Poliçenin kapsadığı teminat doğrultusunda kaskonun 4 çeşidi bulunuyor. Bunlar;

Dar Kasko; Kasko sigortası genel şartlarında yer alan ana teminat grubunun bir kısmı için teminat verilir. Araçta oluşabilecek her türlü hasarlar teminat altına alınmadığı için "mini kasko" olarak da kabul edilir. Fiyat olarak uygun olsa da bütün teminatları karşılamadığı için pek tercih edilmiyor. Dar kaskoya giren teminatlar şunlardır;

- Aracınızın kara veya demir yolunda motorlu ya da motorsuz araçlarla çarpışması

- Park veya hareket halindeyken araca bir cismin çarpması ya da araç sahibinin bir cisme çarpması

- Üçüncü kişiler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin araca verdikleri zararlar

- Aracın yanması

- Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs etmesi

Kasko; Kasko sigortası genel şartlarında yer alan ana teminat grubunun tamamı bulunur. Genel şartlar; çarpma, çarpılma, çarpışma, yangın çıkması sonucu hasara uğraması, çalınmasıdır. Üçüncü kişilerce aracınıza zarar verilmesi halinde de otomobilinizi teminat altına alınıyor. Ana teminatları kapsadığı için "genel kasko" veya "düz kasko" olarak da adlandırılıyor.

Genişletilmiş Kasko; Genel kasko poliçesine göz önünde bulundurulan bazı risklere göre ek teminatlar ekleniyor. Genel kasko poliçenize ekletebileceğiniz ek teminatlar şunlardır;

-Grev, lokavt, halk hareketi, terör eylemleri

-Deprem, yanardağ püskürmesi, sel, su baskını

-Aracın anahtarının kaybolması veya çalınması halinde kilit sisteminin değiştirilmesi

-Sürücü ve yolcuları kazalara karşı ferdi kaza teminatı

-Eskime payı düşme teminatı

-İhtiyari mali mesuliyet teminatı

-Hukuksal yardım teminatı

-Enflasyon teminatı

-Kullanım kaybı teminatı gibi

-Alevsiz yangın teminatı

Tam Kasko; Kasko sigortası genel şartlarında yer alan ana teminatları ve ek teminatların tamamını kapsar. Sürücüler arasında "full kasko" olarak da bilinir.

KASKO NASIL HESAPLANIR?

Aracınız için kasko sigortası seçerken;

- Aracın markası, modeli, yılı, motor hacmi, plakası

- Araca sonradan ilave edilen aksesuar ya da cihazlar,

- Ehliyet süreniz, kaza yapıp yapmadığınız, yaşınız,

- Sigorta şirketlerinin sunduğu kasko paketleri gibi faktörler bulunuyor.

Seçeceğiniz kasko türüne bağlı olarak yukarıdaki etkenler bir araya getirilerek kasko sigortası hesaplanıyor. Aylık olarak tüm araçların modellerine ve yaşlarına göre değerlerinin belirlendiği araç kasko değeri listesi yayınlanıyor. Sigorta şirketleri, başvurulan aracın ruhsatına bakarak, temel kasko sigorta bedelini tespit ediyorlar. Bundan sonra diğer faktörler ve istediğiniz ek teminatlara göre ödeyeceğiniz prim tutarı belirleniyor.

Zorunlu trafik sigortası, sadece üçüncü kişilerin araçlarındaki hasarı karşılar. Sigorta sahibinin aracındaki hasarı karşılamaz. Özellikle, çalınma, sürücüden kaynaklanan tek taraflı çarpmalarda, yangın, sel, deprem gibi afetlerde trafik sigortası zararı karşılamıyor.

Sürücüleri maddi zarardan kurtarmak, aracın değerini korumak adına kasko sigortası devreye giriyor. Genel kasko veya ek teminatlar doğrultusunda, kapsam altına alınan bütün riskler kasko tarafından karşılanır.