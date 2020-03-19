Koronavirüs mağduru binlerce işçiyi sevindiren karar! Kısa çalışma ödeneği ile maaşlar devletten: Aylık bin 752 TL 19.03.2020 10:04

Koronavirüs salgının Türkiye'ye sıçramasının ardından alınacak tedbirleri görüşmek üzere dün Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılan "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"nın ardından ''Ekonomik İstikrar Kalkanı'' adı verilen 100 milyar liralık bir paketle, salgınının etkilerinin azaltılması amaçlandı. Bu kapsamda alınan karar doğrultusunda sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışma süreleri azalan veya faaliyetleri tamamen duran işletmelerde çalışanlar için uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği devreye alındı. 3 ay boyunca yapılan ve Cumhurbaşkanı tarafından 6 aya kadar da uzatılabilen ödenek kapsamında asgari ücretli bir çalışana aylık bin 752 TL destek ödemesi yapılabilecekken bu rakam brüt maaşı 8 bin TL olan bir çalışan için 4 bin TL'yi aşacak.