Koronavirüs salgının Türkiye'ye sıçramasının ardından alınacak tedbirleri görüşmek üzere dün Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılan "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"nın ardından ''Ekonomik İstikrar Kalkanı'' adı verilen 100 milyar liralık bir paketle, salgınının etkilerinin azaltılması amaçlandı. Bu kapsamda alınan karar doğrultusunda sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışma süreleri azalan veya faaliyetleri tamamen duran işletmelerde çalışanlar için uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği devreye alındı. 3 ay boyunca yapılan ve Cumhurbaşkanı tarafından 6 aya kadar da uzatılabilen ödenek kapsamında asgari ücretli bir çalışana aylık bin 752 TL destek ödemesi yapılabilecekken bu rakam brüt maaşı 8 bin TL olan bir çalışan için 4 bin TL'yi aşacak.
Koronavirüs mağduru binlerce işçiyi sevindiren karar! Kısa çalışma ödeneği ile maaşlar devletten: Aylık bin 752 TL19.03.2020 10:04
- Son dakika: Benzin ve motorinde bir indirim daha bekleniyor!
- Koronavirüs mağduru binlerce işçiyi sevindiren karar! Kısa çalışma ödeneği ile maaşlar devletten: Aylık bin 752 TL
- Başkan Erdoğan 100 milyarlık paketi açıkladı: İşte koronavirüse karşı alınan tedbirler ve ekonomik destekler
- Motorine 27 kuruş indirim! Akaryakıttaki indirimler devam edecek mi?
- BDDK'dan koronavirüse karşı tedbir! Kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik getirildi
- Son dakika: Benzinin ardından motorine de indirim!
- Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi! Vergi beyannamesinde süre uzatıldı
- İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar? İllere göre benzin fiyatları!
- Son dakika: Merkez Bankası'ndan koronavirüs hamlesi! Faiz oranları düşürüldü | Merkez Bankası 17 Mart 2020 faiz kararı
- Son dakika: Dünya ekonomisine koronavirüs darbesi! Maliyeti 347 milyar doları bulabilir
- 2 ayda geçen yılı katladı! Konut satışında büyük artış
- Son dakika: Borsa güne yükselişle başladı! BİST100 17 Mart endeksi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.