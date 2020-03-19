Son dakika: Benzin ve motorinde bir indirim daha bekleniyor! 19.03.2020 10:11

Son dakika haberi... Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün sürmesiyle iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına da peş peşe indirim geliyor. Son olarak Brent petrolün 25 doların altını test etmesinin ardından benzinde 16 kuruş, motorinde ise 19 kuruş indirim bekleniyor. Benzin ve motorindeki indirimlerin bu gece yarısı pompaya yansıması bekleniyor.

OPEC toplantısından üretim kısıtlamasına yönelik karar çıkmamasının ardından 30 dolar seviyelerine kadar gerileyen brent petrolün varili uluslararası piyasalarda koronavirüs vakalarındaki artışla birlikte 25 doların altını test etti.

Petrol fiyatlarında geçtiğimiz hafta başından beri yaşanan keskin düşüşler iç piyasada akaryakıt fiyatlarına da indirim üstüne indirim olarak yansıyor.





4. İNDİRİM GELİYOR

Dün 27 kuruş ile geçtiğimiz hafta başından beri ikinci indirimini alan motorinin ardından bugün benzin ve motorin için yeni bir indirim beklentisi ortaya çıktı.

YeniŞafak'ın haberine göre; yeni gündeme gelen indirimin motorinde 19 kuruş, benzinde ise 16 kuruş olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Sn gelecek düşüş ile birlikte benzine 10 gün içerisinde 4'üncü, motorine ise 3'üncü indirim gelmiş olacak.





PETROLÜN FİYATINI DÜŞÜRECEK YENİ ADIM

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin birkaç ay içinde petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını bildirdi. Bu gelişme de fiyatlardaki aşağı yönlü hareketlenmeyi destekledi.