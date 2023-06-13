Temmuz döneminden itibaren uygulanacak yeni asgari ücret için TÜRK-İş, TİSK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir araya gelerek uzlaşma arayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. toplantısı öncesi hem TİSK, hem de hükümetten dikkat çeken açıklamalar geldi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ara zam için hükümete talimatını verdi.

KOMİSYON TOPLANIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümetin çağrısı üzerine bugün toplanıyor. Komisyonda işçi tarafını temsilen TÜRK-İş, işveren tarafını temsilen TİSK ile hükümet tarafını temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bulunuyor.

Her tarafda 5'er kişilik temsilci bulunuyor. Yeni asgari ücret belirlenirken oy çokluğu yeterli oluyor. Hükümet yetkilileri burada hakem rolünde bulunuyor.

Komisyonun saat 14:00'de bir araya gelmesi ve toplantının yaklaşık 2-3 saat sürmesi bekleniyor. İşçi tarafı burada talebini iletecekken, işveren tarafıda ellerindeki verileri paylaşacak. Çalışma Bakanlığı'da Mart ayından beri yaptığı saha çalışmalarını aktaracak.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Asgari Ücret Komisyonu toplantısı öncesi işveren tarafını temsilen TİSK'ten açıklama geldi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücrete yapılacak ara zamla ilgili, "İstihdamı aksatmayacak sürdürülebilir ama dengeli, çalışanın da işverenin de beklentisini dikkate alan bir tutarın belirlenmesini istiyoruz" dedi.

"ASGARİ ÜCRET İÇİN BİR BEKLENTİ VAR"

Akkol, asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücrete yapılacak ara zammı belirlemek için gerçekleştirilecek ilk toplantı öncesi konuştu.

Akkol şu ifadeleri kullandı:

"TİSK'in duruşu belli. Ülkemizin ve çalışma hayatımızın önceliği olan her konu bizim için de önceliklidir. Şu an kamuoyunda asgari ücret güncellenmesine ilişkin bir beklenti var. Biz de bu beklentiyi karşılamak için Türk işverenleri olarak neler yapabilirizi masaya getireceğiz. Bu süreçte sosyal diyaloga önem veriyoruz. Yeni ekonomi programını nasıl destekleyebilirizi ve sorunların çözümüne nasıl katkı sağlayabilirizi düşünüyoruz. Çalışanlar tarafında beklentiye sahip konuları nasıl desteklerize odaklanıyoruz. Bunu sosyal diyalogla yapıyoruz. TÜRK-İŞ başta olmak üzere işçi kesiminin tüm üyeleriyle istişare halindeyiz. Bakanımız da sosyal diyalogu iyi bilen bir isim, uyumlu bir şekilde çalışacağımızı biliyoruz."

"ÇALIŞANLAR İYİ BİR GELİRE SAHİP OLSUN"

İşçi, işveren ve kamu ayrımını sevmediğini dile getiren Akkol, "Biz aynı gemideyiz, tek bir ülkemiz ve tek bir çalışma hayatımız var. İstihdam, çalışanlar ve işverenler bunlar birbirinden ayrılabilen unsurlar değil. İşverenler olacak ki istihdam olacak, birileri ücret ödeyecek. Çalışanlar iyi gelire sahip olsun ki refah olsun. Bunlar birbiriyle entegre konular. Bu konuları bütün unsurlarıyla değerlendirip, ülkemiz için en hayırlı ve güzel şekilde tamamlamaya gayret edeceğiz." açıklamasında bulundu.

"BAYRAMDAN ÖNCE BELİRLENEBİLİR"

Akkol, asgari ücret zammının, çalışanlar ve aileleriyle toplumun büyük bir bölümünü ilgilendirdiğine dikkati çekti.

Akkol, şöyle devam etti:

"Hızlı bir şekilde, üçlü mutabakatla yani işçi ve işverenin razı olduğu, kamunun liderliğini yaptığı bir mutabakatla asgari ücret sürecini tamamlama arzusundayız. Önümüzde bayram var. Bayrama girmeden asgari ücret zammının belirlenmesini istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu olarak ortak mutabakatla imza attığımız güzel bir süreç temenni ediyorum."

"HALKIMIZIN TALEBİNİ KARŞILAYACAĞIZ"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. toplantısı öncesi bir açıklamada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.

Yılmaz, "Halkımızın taleplerini, beklentilerini karşılamaya bütün gücümüzle gayret edeceğiz. Gece gündüz çalışacağız. Bu çerçevede özellikle enflasyon konusunun çok önemli öncelikli olduğunu belirtmek isterim. Bir taraftan enflasyonu düşürmeye dönük politikaları hayata geçirirken diğer yandan enflasyonun etkilerini, geniş toplumsal kesimlerde en aza düşürmeye dönük politikalarımızı da hayata geçireceğiz. Seçim beyannamemizde yine yazdığımız şekilde asgari ücretle ilgili çalışanlarla, emeklilerle ilgili temmuz ayında çeşitli çalışmalar yapacağımızı söylemiştik. Bu kapsamda da adımlarımızı atmaya başladık. Biliyorsunuz asgari ücretle ilgili hazırlıklar, toplantılar yapılmaya başlanacak" dedi.

3 KESİME BİRDEN DİKKAT ÇEKTİ

Yeni asgari ücret 3 kesime dikkat çeken Yılmaz, "Çalışanlar, işverenler ve kamu kesimi. Bu 3 kesim arasında belli bir usul dairesinde müzakereler yürütülecek. Temenni ediyoruz ki bu 3 kesim belli bir noktada anlaşma, uzlaşma sağlasınlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiği günden bugüne kadar hiçbir zaman çalışan, geniş kesimlerin enflasyon karşısında satın alma güçlerinin erimesine müsaade etmemiştir. Her zaman için bu konularda çalışanların yanında yer almıştır. Önümüzdeki süreçlerde aynı yaklaşımı göreceğiz. Bir taraftan da trekabet gücümüz kayıtlı çalışma düzeninin devamı, istihdam artışı gibi hususlar da gündemimizde yer almaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞANLAR ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı sonrası hükümet yetkilileri burada işçi tarafına daha yakın konumda bulunuyor.

ASGARİ ÜCRET MAAŞ ZAMMI İLK ADIM OLACAK

Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere şu adımlar atılacak:

- Maaş zamları belirlenirken sosyal devlet anlayışı çerçevesinde enflasyon farklarının yanında refah payları da geçerli olacak.

- İlk adım alım gücünü artırmak, ikinci adım ise alım gücünün korunması olacak.

- Tüm çalışanları ilgilendiren gelir vergisi düzenlemesi yapılarak sabit gelirlilerin refah düzeyini artırıcı adımlar atılacak.

- Enflasyonu baskılayıcı yeni tedbirlerle artırılacak refah düzeyi korunacak. 1,5 yıl içinde tek haneli enflasyon hedefi belirlendi.

ASGARİ ÜCRET BELİRLEME TABLOSU

Yeni asgari ücret için 500 dolarlık (1 dolar=23,30 TL) yani 11.650 TL alım gücü işçi tarafının masaya getireceği önemli bir eşik olarak dikkat çekiyor.

Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı önemli bir kıstas olacak. 5 aylık enflasyon rakamları yüzde 15,26 oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarının da yüzde 18-20 bandında olması bekleniyor. Buna refah payı da eklenmesi bekleniyor.

Bakanlığın 3 aydır gerçekleştirdiği saha çalışmaları neticesinde ortaya çıkan anket çalışmaları masada olacak.

ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Tüm veriler beraber değerlendirildiğinde asgari ücretin yüzde 30-35 bandında bir artışla net 11 bin-12 bin TL bandı arasında bir rakamla belirlenmesi ortaya çıktı.

YENİ ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret için refah payı dahil masada 3 formül bulunuyor.

Yüzde 25 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 10 bin 634 TL, brüt asgari ücret 12 bin 510 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 14 bin 699 TL olacak.

Yüzde 30 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt asgari ücret 13 bin 10 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 15 bin 287 TL olacak.

Yüzde 40 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 910 TL, brüt asgari ücret 14 bin 11 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 16 bin 463 TL olacak.

İŞVEREN MALİYETİ 11.759 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10.008 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8.506,80 lira olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11.759,40 lira. Bunun 10.008 lirasını brüt asgari ücret, 1.551,24 lirasını sosyal güvenlik primi, 200,16 lirasını işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında her yıl Aralık ayında toplanıyor.

Bakanlık yetkililerinden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Burada oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ERDOĞAN TARAFINDAN AÇIKLANACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlaması sonrası uzlaşılan rakam Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Yeni rakamın Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

VERGİ DIŞI TUTAR YÜKSELECEK

Türkiye'de 7 milyon civarında asgari ücretli çalışan bulunuyor. Asgari ücret artışları tüm çalışanların gelirlerini dolaylı yoldan da etkiliyor.

Asgari ücretin artmasıyla birlikte, bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da artacak. Daha açık ifadeyle maaşını asgari ücretten yüksek alanların da hem maaşları yükselecek hem de brüt maaşları üzerindeki vergi dışı kalan tutarın artmasıyla kazanç artacak.

TÜM ÇALIŞANLARIN GELİRİ ARTACAK

Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılamasının yanında çalışanların maaşlarına vergi ayarı yapılarak alım gücünün artırılması hedeflenecek. Yeni düzenleme ile beraber ücretler üzerindeki vergiler yeniden belirlenerek çalışanların gelirlerini artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek. Bu düzenlemeyi Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçekleştirecek.

ASGARİ ÜCRETE ZAM İLE ÖDEMELER ARTACAK

Temmuz 2023'te sosyal güvenlik, çalışma yaşamındaki birçok parametre yeni asgari ücrete göre belirlenecek.

Yeni asgari ücret ile beraber şu tutarlar da artacak:

- Sosyal güvenlik sisteminde prime esas kazanç alt, üst seviyeler

- İdari para cezaları,

- İşsizlik sigortasından ödenen en yüksek aylık,

- Gelir testi sınırı,

- 65 yaş aylığı için gelir kriteri,

- Gündelikçi için ödenen prim,

- Bireysel emeklilik devlet katkısı tutarları da yeniden hesaplanacak.