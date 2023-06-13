Akbaşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları çerçevesinde ekimde yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte, öncelikli gündemlerinin yeni sivil bir anayasa olacağını da aktararak, "Bütün partilerin ortaya koyduğu sivil, demokratik, özgürlükçü, katılımcı, kuşatıcı ve kendi paradigmasını temellendirmiş ve tutarlılığını ortaya koymuş milletimizin ve devletimizin, kırmızı çizgilerini muhafaza etmek suretiyle, bu manada Türkiye'yi, 'Türkiye Yüzyılı'nın ve yepyeni bir dünyanın lokomotifi haline getirecek yeni sivil anayasanın yapılması da temel gündemimiz olacaktır. Bunu da ekim ayında açılacak yeni yasama döneminde etraflıca konuşabilme imkanını hep beraber elde etmiş olacağız" dedi.

'KİMSE BU GÖREVDEN KAÇAMAZ'

Yeni anayasa çalışmalarının yol haritasına ilişkin de Akbaşoğlu, "Öncelikli olarak usulün metodun belirlenmesi gerekmektedir. Daha önce bir tecrübe var. 2011 yılında bütün partiler bir komisyon kurmak ve üye vermek suretiyle, belirli aşamalarda bir araya gelmek suretiyle, toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmek suretiyle, TBMM'de bir komisyon kuruldu. Burada oluşan bir müktesebat var. Büyük bir birikim var. Geçmişte 82 Anayasası'nda yapılan çalışmalarda 60'a yakın maddede bütün partilerin uzlaşısı söz konusuydu. Hem geçmişte yapılan çalışmaları irdeleyip, onu da baz alıp bunun üzerinden veya partilerin yaklaşımları çerçevesinde oluşabilecek farklı bir usulle hep beraber tekrar toplumun beklentisi olan yeni bir anayasanın milletimize kazandırılması talebi ve söylemini ete kemiğe büründüreceğiz. Sivil bir anayasa, seçilmiş Meclisin teşekkülü ile oluşmalı. Hiç kimse bu görevden kaçamaz. Geniş bir uzlaşı içinde sivil anayasayı yapmakla görevlendirildik" ifadelerini kullandı.

MEMURA 22 BİN TL İÇİN 3 FORMÜL

Halen en düşük memur aylığı 11 bin 848 lira seviyesinde bulunuyor. Eğer Temmuz zammı tamamen oransal olarak uygulanırsa, yaklaşık yüzde 90'a varan artış söz konusu olacak. Memurlara mevcut düzenleme kapsamında yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak. Çıkacak orana eklenecek refah payı ile zam en düşük memur emeklisi aylığı için yüzde 85.68'e tamamlanacak. Halen aile yardımı dahil 11 bin 848 lira olan en düşük memur maaşı yaklaşık yüzde 85.68 artışla 22 bin lira olacak.

İKİNCİ FORMÜLDE SEYYANEN+REFAH PAYI

İkinci formüle göre ise taban aylığın artırılması söz konusu olacak. Örneğin: 5 bin lira olarak yapılacak bir seyyanen artış ve bunun üzerine eklenecek yüzde 55 oransal zam ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya tamamlanabilecek.

ÜÇÜNCÜ FORMÜL SEYYANEN

Üçüncü formülde ise oransal artış yerine direkt seyyanen artış söz konusu olacak. Burada da 11 bin 848 liralık en düşük memur maaşına 10 bin lira seviyesinde seyyanen artış yapıldığında aile yardımı dahil en düşük maaş 22 bin liraya yükselecek.

MAAŞA GÖRE KADEMELİ ZAM

Memurlarda yukarıya doğru yapılacak artış farklılaşacak. En düşük maaşın üzerinde ücreti olanlarda kademeli bir artış söz konusu olacak. Hayata geçirilecek düzenlemeyle maaşlara ve görevlere göre farklı zam oranları ortaya çıkacak. Yeni maaşların Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi de planlanıyor.

EMEKLİLERE DE YANSIYACAK

Kararlaştırılacak formül memur emeklilerine de yansıtılacak. Örneğin ilk formül hayata geçirilir ve sadece oransal zam yapılırsa, en düşük memur emeklisi aylığı yüzde 85.68 artış yapılarak 7 bin 901 lira 66 kuruştan 14 bin 672 lira seviyesine çıkarılacak.

YASAL DÜZENLEME YAPILACAK?

Formül için kararı Başkan Tayyip Erdoğan verecek. İlave iyileştirmelerin hayata geçirilmesi için yasa çıkarılacak. Yaklaşık 3.7 milyon kamu personeli ve 2.5 milyon memur emeklisi yapılacak bu artışlardan yararlanacak.

5 AYLIK ORANA GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (üni. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 20.724,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 23.445,06

Memur (üni. mez.) 9/1

Mevcut maaş: 12.632,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 14.290,58

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 18.246,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 20.641,70

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 15.793,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 17.866,62

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 20.873,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 23.613,62

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 18.235,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 20.629,26

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 24.743,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 27.991,76

Hemşire (üni. mez.) 5/1

Mevcut maaş: 15.611,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 17.660,72

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 21.295,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 24.091,03

Teknisyen (lise mez.) 11/1

Mevcut maaş: 13.142,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 14.867,54

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 34.057,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 38.528,68

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 20.139,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 22.783,25

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 16.615,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 18.796,55

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 19.968,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 22.589,80

Not: Eş ve 2 çocuk dahil.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MEMUR EMEKLİLERİNİN AYLIKLARI (TL)

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 28.729,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 32.501,12

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 25.427,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 28.765,57

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 11.848,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 13.403,64

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 9.650,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 10.917,05

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 11.848,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 13.403,64

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 16.697,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 18.889,32

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 12.151,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 13.746,43

Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 11.948,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 13.516,77

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 11.848,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 13.403,64

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 11.848,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 13.403,64

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 8.506,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 9.622,84

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 20.725,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 23.446,19

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 22.680,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 25.657,88

İmam-hatip

Mevcut maaş: 11.848,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 13.403,64