Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar? Uzman isim canlı yayında anlattı

06.05.2020 12:55

Koronavirüs salgını sonrası iş yeri kapanan ve ekonomik zorluk çeken vatandaşlara devlet tarafından ödenen işsizlik ödeneği ödemeleri başladı. Kısa çalışma ödeneği ayın 5’i itibariyle hesaplara geçti. Peki; Kısa Çalışma Ödeneğinde brüt maaşın ne kadarı ödeniyor? Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar? Kim kaç lira alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili detayları canlı yayınında anlattı.

Milyonlarca çalışana ödemeler başladı. Kısa çalışma ödeneği ayın 5'i itibariyle hesaplara geçti. Brüt maaşın ne kadarı ödeniyor? Net ödeme ne kadar? Kim kaç lira alacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili detayları A Haber canlı yayınında anlattı.





BRÜT MAAŞ 5 BİN LİRANIN ÜSTÜNDE İSE