Haberler Ekonomi Videoları Kiralara fahiş zam yapan ev sahipleri şimdi de bankacılığa soyundu: Kredi notunu göster evi kirala

Kiralara fahiş zam yapan ev sahipleri şimdi de bankacılığa soyundu: Kredi notunu göster evi kirala

Kiralara fahiş zam yapan ev sahipleri şimdi de bankacılığa soyundu: Kredi notunu göster evi kirala
12.10.2021 11:56
Ana Sayfa 41:37
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na...
Ana Sayfa 00:36
Fethi Sekin'in katilleriyle...
Ana Sayfa 00:18
Son dakika haberine göre MHP...
Ana Sayfa 00:54
Aylık 1800 lira kazanıyor!...
Ana Sayfa 00:12
Olağanüstü aşk!
Ana Sayfa 00:55
İstanbul'da okul servislerine...
Ana Sayfa 02:53
Nitelikli dolandırıcılara...
Ana Sayfa 01:35
Eski Bakan Muammer Güler’in...
Ana Sayfa 01:07
GOL | Letonya 1-0 Türkiye
Ana Sayfa 00:40
Arka Sokaklar 599. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:47
Vladimir Putin'in zor anları
Ana Sayfa 00:09
Demet Özdemir’den çöl...

Gayrimenkul kiraları tarihi zirvesine çıkarken, ev sahipleri kiracı seçme kriterlerini iyice artırdı. Kiracılardan kredi notunu ve SGK dökümlerini isteyen de kredi kartı borcunu ödeyip ödemediğini kontrol eden ev sahipleri de var.

Ekonomi Videoları
SON DAKİKA