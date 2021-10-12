Gayrimenkul kiraları tarihi zirvesine çıkarken, ev sahipleri kiracı seçme kriterlerini iyice artırdı. Kiracılardan kredi notunu ve SGK dökümlerini isteyen de kredi kartı borcunu ödeyip ödemediğini kontrol eden ev sahipleri de var.
Kiralara fahiş zam yapan ev sahipleri şimdi de bankacılığa soyundu: Kredi notunu göster evi kirala
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- Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, konuşmasının başında gençlere mesaj göndererek "Gençliğimiz yüz akımız, önü arkası kesilmeyecek akınımızdır." ifadelerini