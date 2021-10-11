Çalışma Bakanı Bilgin'den 2022 Asgari Ücret mesajı: "Sosyal adalet mekanizması..."

Çalışma Bakanı Bilgin'den 2022 Asgari Ücret mesajı! 2022 asgari ücret zammı konusu ile ilgili incelemeler başladı. Memur ve memur emeklisine Temmuz zammı ardından vatandaşlar 2022 senesinde asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını sorgular oldu. Peki, 2022 senesi emekli memur asgari ücret kaç TL olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yakın zamanda asgari ücreti görüşmelerinin başlayacağını ifade ederek, "Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir” dedi. Bakan Bilgin ayrıca bu yıl asgari ücret çalışmasıyla ile ilgili önemli bir detayı açıkladı.