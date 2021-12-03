Enflasyon rakamları her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmaya devam ediyor. Her yeni aya girildiğinde geçmiş ayın enflasyon oranları belli oluyor. Aralık ayının ilk haftasında olduğumuz şu günlerde de Kasım ayı enflasyon rakamları araştırılmaya başlandı. Peki Kasım enflasyon oranı açıklandı mı 2021? Emekli ve memur enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? Son 5 aylık enflasyon farkı ne kadar kaç oldu? SGK, SSK, Bağkur emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam geldi?

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI 3 ARALIK 2021?

Kasım ayı enflasyon rakamları bugün (3 Aralık 2021) saat 10.00'da açıklandı. Enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık yüzde 21,31 oldu. TÜİK'ten yapılan son dakika açıklamaya göre kasım ayında enflasyon (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,51 artış kaydetti. Böylece yıllık enflasyon 21,31 seviyesine ulaştı.

EMEKLİ VE MEMURA ZAM ORANI NETLİK KAZANIYOR!

Emekliye ve memura zam oranları yavaş yavaş netleşiyor. 5 aylık enflasyon 10.48 oldu. SSK ve Bağkur emeklisine 5 aylık zam 10.48 öngörülürken 6 aylık tahmini yıl sonu zammı 14.33 olacak. Memur ve memur emeklisinin de 5 aylık zammı 5+7.48=12.48 olacak.

Buna göre 2000 lira alan;

SSK ve Bağkur emeklisinin 5 aylık zammı: 2209.6,

Yıl sonu zammı: 2286.6,

Memur ve memur emeklisinin 5 aylık zammı: 2249.6 olacak.

İşte TÜİK'in açıkladığı veriler;

Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2021

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %21,31, aylık %3,51 arttı



TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti.

Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi



Yıllık en düşük artış %5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, %8,33 ile giyim ve ayakkabı ve %13,96 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,90 ile lokanta ve oteller, %27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %25,14 ile ev eşyası oldu.

Aylık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi



Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Kasım ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,03 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,08 ile eğitim ve %0,58 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Kasım ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %6,31 ile ulaştırma, %5,36 ile çeşitli mal ve hizmetler, %4,10 ile lokanta ve oteller oldu

Kasım 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 34 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 345 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %19,75, aylık %3,22 arttı



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,22, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,76 artış gerçekleşti.

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ!

AA Finans'ın, TÜİK tarafından bugün açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,88 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,8, en yüksek yüzde 3,56 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,88) göre bir önceki ay yüzde 19,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,57'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,39 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 224 baz puan artarak yüzde 21,54'e yükseldi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca memur ve memur emeklisi Ocak'ta çifte zam alacak.

Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme ile Ocak zammı yüzde 5 olarak belirlenen memurlar ve memur emeklilerine, ayrıca enflasyon farkı göründü.

Temmuz-Ekim enflasyonunun yüzde 6.72 çıkmasıyla, bu yılın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 3'lük zam oranı aşıldı, Kasım, Aralık verilerine göre enflasyon farkı artacak.

YÜZDE 11'İ AŞACAK

Merkez Bankası'nın yüzde 18.4'lük 2021 enflasyon tahminine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9.17 olarak gerçekleşebilecek. Bu durumda memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6.17 olacak.

Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla Ocak artışı yüzde 11.17'ye ulaşacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 19.31'lik TÜFE tahminine göre ise fark yüzde 7.01 olacak.

Buna göre Ocak artışı yüzde 12.01'i bulacak. En düşük emekli aylığı 3 bin 275 liradan yüzde 8.72'lik orana göre 3 bin 561 liraya çıkacak.

Ocak zammı yüzde 11.17'ye ulaşırsa bu maaş 3 bin 641 lirayı, yüzde 12.01'i bulursa 3 bin 669 lirayı görecek.

EKİM AYI ENFLASYONU NE KADARDI?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,24 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,31 oldu.