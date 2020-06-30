Kasap ve marketlerde kırmızı et fiyatları baş döndürdü: Fiyat uçurumu büyük

Kırmızı ette market fiyatları baş döndürüyor. ESK’da satış fiyatı 77,5 lira olan bonfile markette 149, 35 lira olan kuzu kol 92, 53,5 lira olan pirzola 142 liraya kadar çıkıyor.
Kasap ve marketlerde kırmızı et fiyatları şaşkına çeviriyor. Fiyatlar üreticiden tüketiciye gelene kadar adeta uçuyor. Et ve Süt Kurumu (ESK) ile marketlerin kasap reyonları arasındaki fiyat farkı bile 'Pes' dedirtecek boyutlara ulaşıyor. Marketlerde ESK'nın 2 katına varan, hatta aşan fiyatlar görülüyor.
BİR KİLO ET 149 TL
Tüketiciye ESK'nın 37 liraya sunduğu dana kuşbaşı, marketlerde 80 liraya varan fiyatlarla raflara çıkıyor. ESK'da 43 lira olan dana biftek markette 85 liraya, 77,50 lira olan dana bonfile markette 149 liraya, 53,50 lira olan kuzu pirzola markette 142 liraya varan fiyatlarla tüketiciye sunuluyor. Kuzu kolun kilogramı ise 35 liralık ESK fiyatına karşın, marketlerin kasap reyonlarına 92 liraya varan etiketlerle çıkıyor. Tüketiciler hem fiyat farkını eleştiriyor hem de son dönemde etiketlerin sürekli değişmesinden dert yanıyor.
ŞAŞIRTAN TARİFE
|Ürün (TL/kg)
|Eski fiyatı
|Market fiyat aralığı
|Dana kıyma
|34
|41,90-68,90
|Dana kuşbaşı
|37
|44,90-79,90
|Dana pirzola
|59,5
|75,90-102,95
|Dana biftek
|43
|56,90-84,90
|Dana bonfile
|77,5
|107,90-148,90
|Dana kontrfile
|59,5
|74,90-99,90
|Kuzu pirzola
|53,5
|105,90-141,90
|Kuzu kol
|35
|55,95-91,90
ÇIĞIL ÖN YENER