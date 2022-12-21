KARTLAR KARILDI! Yüzde 64'lük zam... Asgari Ücret 9 BİN TL mi oldu? ASGARİ ÜCRET 4'üncü toplantı ne zaman, saat kaçta?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere dün üçüncü kez toplandı. Asgari ücret işçi tarafının talep ettiği 9 bin TL'de düğümlendi, gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.



Toplantının ardından açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Türkİş'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız" dedi.

GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde üçüncü kez toplandı. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon bir araya geldi.

TEKLİF 9 BİN TL

Komisyonda işçileri temsil eden Türkİş'in Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Atalay, "20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar üçüncü toplantıyı yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. Türkİş 40 senedir bir araştırma yapıyor. Ayın birinde Türkİş'in açlık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 10 bin TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür Türk-İş'in teklifi 7 bin 785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey'e, Komisyon'a söyledim. Türkİş'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız" diye konuştu.



YÜZDE 64 ZAM GELMİŞ OLACAK

Net asgari ücretin 8 bin TL olması halinde temmuz ayında belirlenen 5 bin 500 TL'ye göre yüzde 45, ocak ayındaki 4 bin 253 TL'ye göre ise yüzde 88 oranında artış yapılmış olacak. Net asgari ücretin 8 bin 500 TL'ye çıkartılması temmuza göre yüzde 55, ocak ayına göre yüzde 100 artış anlamına gelecek. Net ücretin 9 bin TL olması o halinde ise artış oranı temmuz ayına göre yüzde 64, ocak ayına göre de yüzde 112'ye ulaşacak.

4 SAATLİK PAZARLIK

Komisyon toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantı sürerken Türk-İş Başkanı Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in odasında bir araya geldi. Buradaki görüşmeden de uzlaşı çıkmadı. Atalay 9.000 TL talebini dile getirdi. Masada uzlaşı sağlanamayınca telefon trafiği başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesi bekleniyor.

ŞU ANDA MALİYET 7 BİN 603 TL

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, bin 3 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

İŞVERENLER NE İSTİYOR?

İşveren kesimini temsil eden TİSK ise asgari ücrete dair rakam paylaşmamakla birlikte, temel olarak işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücretten yana tutum sergiliyor. Yeni asgari ücret rakamında, istihdamın korunmasını, yeni istihdam yaratılmasını ve işletmelerin rekabet gücünün dikkate alınmasını isteyen TİSK, asgari ücret işveren desteğinin 2023'te de sürdürülmesini talep ediyor.

SENARYOLAR ASGARİ ÜCRETTE HANGİ TUTARLARA İŞARET EDİYOR?

Öncelikle yeni asgari ücretin TÜRK-İŞ'in 'kırmızı çizgimiz' dediği 7 bin 785 liranın üzerinde olması bekleniyor. Özellikle 8 bin lira ve üstü tutarlar konuşuluyor. Eğer asgari ücret net 8 bin lira (brüt 9 bin 412 lira) olursa bu maaşla çalışanların gelirinde yüzde 45.45 artış yaşanacak. Asgari ücret yüzde 50 artış yapılırsa net 8 bin 250 (brüt 9 bin 707 lira), yüzde 54.54 yükseltilirse 8 bin 500 (brüt 10 bin), yüzde 59.08 artırılırsa 8 bin 750 (brüt 10 bin 294), yüzde 63.63 artırılırsa 9 bin (brüt 10 bin 588) liraya çıkacak. Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 65 olan 2022 enflasyon tahmini yansıtılırsa da 9 bin 75 (brüt 10 bin 677) liraya ulaşacak. Senaryolar ağırlıklı olarak ise 8 bin 500 lira seviyesine işaret ediyor.

YENİ ÜCRET NE KADAR SÜREYLE GEÇERLİ OLACAK?

Normalde asgari ücret yıllık olarak belirleniyordu. Ancak bu yıl yapılan ara zam ile artış sayısı 2'ye ulaştı. Hem Başkan Tayyip Erdoğan hem Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette yeni model sinyali verdi. Bu modelin ne olduğu henüz bilinmiyor ancak tahminler de var. Ağırlıklı tahmin asgari ücretin yıllık değil 6 aylık belirlenebileceği yönünde. Bu durumda memurlar ve emekliler gibi asgari ücretlilere de Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı yapılabilecek.

HANGİ DESTEKLER VERİLECEK? YENİ ASGARİ ÜCRET DİĞER ÇALIŞANLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Asgari ücrete vergi desteğinin 2023'te de sürmesi bekleniyor. Asgari ücret zammı tüm çalışanları etkileyecek. Asgari ücretten yüksek kazananların hem maaşları şirketleri tarafından yeniden belirlenirken, hem de brüt üzerinden alanların vergileri azalacak. Ücret, maaş geliri elde eden bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı artacak.

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ NASIL DEĞİŞECEK? KİME NASIL YANSIYACAK?

Hem işçi hem işveren konfederasyonları gelir vergisi tarifesinin ilk basamağının yeniden düzenlenmesini, diğer vergi tarifesi oranlarının da ilk dilim baz alınarak çalışan lehine güncellenmesini talep ediyor. Bu düzenlemeyle bir üst vergi dilimine çıkılması nedeniyle oluşacak gelir kayıpları sona erdirilebilecek.

YENİ ÜCRET ASGARİ ÜCRETLİLERE BAŞKA NASIL ETKİ EDECEK?

Asgari ücretlilerin işsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı, rapor parası, doğum yapmışlarsa iş göremezlik ödeneği artacak.

YENİ ÜCRETİN KİMLERE YANSIMASI OLACAK?

İşsizlik maaşında en yüksek tutar da yeni asgari ücretle yükselecek. Stajyerlerin, intörnlerin, muhtarların gelirine yansıyacak. Yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR tarafından yapılan ödeme de asgari ücret üzerinden hesaplandığı için artacak. Bağ-Kur, isteğe bağlı sigorta ve Genel Sağlık sigortası primleri yükselecek. Borçlanma için ödenecek en yüksek ve en yüksek tutarlar da değişecek. Ayrıca sosyal destek ödemelerinden yararlanmak için belirlenen gelir sınırı yükselecek.

YENİ ASGARİ ÜCRET BORÇLANMAYI NASIL DEĞİŞTİRECEK?

Türk-İş kırmızı çizgilerinin 7 bin 785 lira olduğunu, bunun altını kabul etmeyeceklerini söylüyor. Yeni asgari ücretin bu tutarın üzerinde olması bekleniyor. Asgari ücret net 7 bin 785 liraya (yüzde 41.54 zam) çıksa, brüt asgari ücret 9 bin 159 lirayı aşacak. Bu durumda 1 günlük borçlanma için en az 97,69 lira ödenmesi gerekecek. Her gün için 28,67 liralık fark oluşacak. Bir aylık en düşük borçlanma tutarı 860,18 lira yükselerek 2 bin 930 lira 90 kuruşa ulaşacak. 18 aylık askerlik borçlanmasında 15 bin 483, 2 yıllık doğum borçlanmasında 20 bin 644 lira fark ortaya çıkacak. Asgari ücret net 8 bin lira olursa da 1 aylık borçlanmaya en az 3 bin 11 lira 84 kuruş ödenecek. Bu senaryo gerçekleşirse yeni yılda başvuran 1 aylık borçlanma için 942,12, 2 yıllık doğum borçlanması için 22 bin 586, 18 aylık askerlik borçlanması için 16 bin 940 lira daha fazla ödeme yapacak.

YENİ ÜCRET NE ZAMAN CEPLERE YANSIYACAK?

Asgari ücret 1 Ocak itibariyle artacak. Maaşını çalışarak alan asgari ücretliler, Şubat ayında yeni maaşını hesabında görecek.

Dördüncü toplantı tarihi henüz belli olmadı. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.