Kamu işçilerine en az 911 TL ek ödeme! Kim ne kadar ilave tediye alacak?

Yaklaşık 500 bin kamu işçisi ikramiye (ilave tediye) için gün sayıyor. Kamudaki işçilere, 14 Aralık’ta, 13 günlük ikramiye ödemesi yapılacak. 500 bin işçinin hesabına en az 911 lira yatırılacak

Yaklaşık 500 bin kamu işçisi ikramiye (ilave tediye) için gün sayıyor. Kamu işçilerine, 14 Aralık'ta, 2020 yılı ikramiyesinin son taksiti yatırılacak.

Kamu işçilerine her yıl verilen ikramiye; fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor. İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.

Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor. İşçiler bu yılın ilk yarısında 2 taksit halinde toplam 26 günlük ikramiye almıştı.

Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ilk taksiti de 27 Temmuz'da (13 günlük) hesaplara yatırılmıştı. Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre 14 Aralık'ta ödenecek. İşçilerin hesabına bu tarihte en az 911,73 lira yatırılacak. Maaşa göre ödenecek tutar artacak.