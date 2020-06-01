01.06.2020 10:38

Kamu bankaları konut, taşıt, sosyal hayat ve tatil kredisi paketleri açıkladı. Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla da kredi paketi açıklandı. Tatil kredisi nedir, nasıl alınır? Kamu bankaları tatil kredisi başvuru şartları nedir? Detayları takvim.com.tr'de

Kamu bankalarınca, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşlarımızın finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla dört yeni kredi paketi hayata geçiriliyor. Bu paketlerden biri de tatil kredisi paketi olarak karşımıza çıkıyor. Tatil kredisi nedir, nasıl alınır? Kamu bankaları tatil kredisi başvuru şartları nedir? İşte tüm merak edilenler...

TATİL DESTEK KREDİ PAKETİ

Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla;

Bankalarımızla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilerimize 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır. Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerimizin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık %0,67 oranına denk gelmektedir.

TATİL DESTEK KREDİ KARTI UYGULAMASI

Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşlarımıza tatil paketlerini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri sağlanacaktır. Üye işyeri kampanya anlaşması yapılan firmalar bankaların web sitesinde yayımlanacaktır.

Tatil Destek Kredi Paketine başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacaktır.

TATİL KREDİSİ NEDİR?

Tatil kredisi nedir sorusuna vereceğimiz cevap tatil ihtiyaçlarınızı karşılamak için kullanabileceğiniz kredidir diye kısaca cevap verebiliriz. Çalışma hayatında veya emeklilik döneminde herkes bir tatile ihtiyacı olduğunu söyler. Tatilin mevsimi yoktur. Fakat kimi zaman tatil ihtiyacı için gerekli finansman bulunamayabilir. Bu tarz durumlarla karşılaşıldığında bankalar müşterilerine daha kaliteli zaman geçirebilmeleri için tatil kredisi imkanı sağlamaktadır. Uygun faiz oranlarına sahip olan ve vadeleri birbirinden farklı olan bu kredi türlerine ulaşmak oldukça kolaydır.

Bankalar genellikle yaz sezonunun başlaması ile tatil kredilerinde avantajlı teklifleri müşterilerine sunmaktadır. Tatil yapmayı seven tatilcilerin yüzünü güldüren kredi avantajları masrafsız ve kısa vadelidir. Yurt içi ve yurt dışı tatili tercih edenler tarafından yoğun ilgi gören bir kredi türüdür.

Bireysel ihtiyaç kapsamında olan tatil kredisi için başvuru kolaylıkla yapılabilmektedir. Şubeden başvuru yapılabileceği gibi internet bankacılığı üzerinde kişisel hesabın bulunması durumunda kimi bankalar internet bankacılığı başvurusunu da kabul etmektedir.