Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketiyle ilgili flaş açıklama

01.06.2020 12:27

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bugün açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, "Yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bugün açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, "Yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı