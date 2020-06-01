Sıfır ve 2. el araba alacaklara büyük müjde! Kamu Bankalarından yeni taşıt kredisi kampanyası (0.49-0.69 Faizli Kredi)

01.06.2020 10:01

Sıfır ve ikinci el araba alacak vatandaşları sevindiren açıklama geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası taşıt kredisi kampanyası başlattı. 4 'lü kredi destek paketi ile tarihin en büyük kredi paketini açıklayan 3 kamu bankası , araç sahibi olmak isteyen vatandaşlara iyi haberi verdi. Aylık %0,49 - %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisinden yaralanabilmenin ayrıntılarını A Haber Muhabiri Rüya akkuş aktardı. İşte detaylar...

TAŞIT KREDİSİ PAKETİ

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacaktır.

İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacaktır. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacaktır.

Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecektir.