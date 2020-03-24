Kamu bankaları destek paketlerini devreye soktu! İşte madde madde bankaların finansal istikrar önlemleri 24.03.2020 13:20

Türkiye'de koronavirüs salgınından vatandaşların ve şirketlerin en az kayıpla atlamasına katkıda bulunmak için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank harekete geçti. 3 kamu bankası, koronavirüs salgınına ilişkin alınan önlemleri son dakika olarak duyurdu. Bu önlemler kapsamında 31 Mart'ta ödenmesi gereken kredi ödemeleri ertelendi. İşte önlemlerin detayları ve bankaların açıklamaları...