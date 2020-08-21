Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünyanın heyecanla beklediği o müjdeyi duyurdu ve Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan bulunan gazın 2023 yılından vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi. Başkan Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından A Haber Aksaray'da bulunan Türkiye'nin doğalgaz depolama tesisini görüntüledi. Peki Aksaray'ın Sultanana ilçesinde bulunan doğalgaz depolama tesisinin kapasitesi ne kadar? İşte yanıtı...
İşte Türkiye'nin doğalgaz depolama tesisi! A Haber görüntüledi!
21.08.2020 19:28
- İşte Türkiye'nin doğalgaz depolama tesisi! A Haber görüntüledi!
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